Bufera assoluta a 4 Ristoranti: “Azionate i neuroni prima di…” | Alessandro Borghese impietrito dopo la bordata del concorrente in gara

Incredibile ciò che è accaduto a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Uno dei concorrenti sbotta e lancia accuse.

Alessandro Borghese e il suo divertente format 4 Ristoranti al centro di una vera bufera. Uno dei concorrenti sbotta in malo modo.

I telespettatori sono tutti pronti per guardare le nuovissime puntare del cooking show che andranno in onda a dicembre.

Lo chef ha annunciato sui social l’inizio delle riprese della decima stagione: “La decima edizione non poteva iniziare che da Napoli!”.

E in attesa di divertirci con i ristoratori che parteciperanno a questa nuova edizione, che taglia il traguardo della cifra tonda, trapelano le prime indiscrezioni. E pare, appunto, che uno dei concorrenti sia sbottato. Cosa è successo?

4 Ristoranti di Alessandro Borghese: bufera sullo show

Il cooking show 4 Ristoranti di Alessandro Borghese è stato travolto da una bufera prima ancora di andare in onda, forse per la prima volta nella storia del programma. Una bufera social, per l’esattezza. E questa però non è una novità.

Ricordiamo perfettamente la concorrente che nella scorsa edizione è stata letteralmente massacrata per il suo comportamento nello show. I suoi commenti un po’ troppo drastici sui colleghi hanno generato una valanga di critiche sul web, tanto da arrivare a vere e proprie minacce. Addirittura il profilo del ristorante su TripAdvisor è stato sospeso, perché preso di mira da finte recensioni.

Concorrente furiosa

Ed è accaduto anche questa volta, sebbene per motivi diversi. Essendo 4 Ristoranti uno show registrato, è difficile mantenere il segreto su quanto accade durante le registrazioni che vengono fatte mesi prima. Giunto a Viterbo per giudicare la partecipazione dei canonici 4 ristoranti per l’episodio in questione, uno di questi è stato fortemente criticato. Non si sanno bene i motivi, dalle prime indiscrezioni pare non sia ritenuto all’altezza degli altri partecipanti. Questo almeno è ciò che si legge in rete.

Tanto è bastato per far si che i soliti leoni da tastiera si scatenassero con commenti cattivi e superflui. Il titolare però non è rimasto certo a guardare, e sempre via social ha deciso di rispondere alle accuse. Per le rime. “Decine di commenti denigratori. Qui c’è una famiglia che lavora e che dà lavoro ad altre 15 famiglie onestamente e con sacrificio! Come noi anche gli altri colleghi in gara che ci hanno messo la faccia per promuovere se stessi e Viterbo! Azionate i neuroni prima di scrivere!“ ha scritto. Tutto questo non fa altro che accrescere l’attesa della nuova stagione.