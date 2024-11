Donald Trump, la casa del nuovo Presidente ha un prezzo assolutamente folle | Per pulire la sua villa in Florida ci vuole una settimana

Il nuovo presidente degli Stati Uniti ha una mega villa talmente grande che per pulirla ci vuole una settimana. Donald Trump ne va fiero.

Ancora una volta Donald Trump ha vinto le elezioni ed è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America.

Il secondo mandato dell’uomo, già eletto nel 2017, si prospetta ricco di decisioni da prendere e promesse da mantenere.

Anche se è ancora presto per sapere quale sarà la sua linea, qualche idea, vista la precedente presidenza, possiamo farcela. Ma le cose cambiano, il mondo cambia.

Quello che non è cambiato nel corso degli anni è lo spirito imprenditoriale di Trump, che dal 1985 è proprietario di una enorme villa a Palm Beach. Talmente grande che per pulirla tutta ci vuole una settimana.

Donald Trump: l’enorme villa del nuovo Presidente americano

La mega villa di Donal Trump ha un nome che già ne evoca la grandezza: Mar-a-lago, ovvero dal mare al lago. Quelli che tocca nella sua vastità, l’Oceano Atlantico e la laguna di Lake Worth. Costruita negli anni ’20 del 1900 dall’ereditiera Marjorie Merriweather Post e arredata dall’architetto Joseph Urban, nasce però come residenza invernale per i Presidenti USA.

Nel 1985 poi è stata acquistata dall’attuale Presidente Donald Trump, ma anche l’acquisto è una storia da raccontare. La sua proposta di 15 milioni di dollari all’inizio è stata rifiutata, e lui per far cedere la controparte, gli eredi della costruttrice, che invece ne volevano 20, compra il terreno antistante e minaccia di costruire un edificio. Togliendo così la splendida vista mare alla villa. Una vera tecnica persuasiva, che dà i suoi frutti: la villa è sua per poco meno di 10 milioni di dollari, pare. Più altri 8 per l’arredamento. Ma quanto è grande?

Per pulirla una settimana

La mega villa di Donald Trump si estende su circa 6 ettari. E comprende 58 camere da letto, 33 bagni, una sala da pranzo, 12 caminetti e 3 rifugi antiaerei. A tutto questo Trump dopo la ristrutturazione ha aggiunto una sala da ballo, cinque campi da tennis e una piscina con vista sul mare. Il valore complessivo ad oggi è stimato in circa 350 milioni di dollari.

Tra l’altro, sempre mantenendo il suo spirito imprenditoriale, Trump nel 1995 l’ha trasformata in un club privato. Secondo Forbes ,nel 2014 “ha generato un fatturato stimato in 10 milioni di dollari all’anno. L’anno in cui Trump ha annunciato la sua corsa alla Casa Bianca, le entrate sono balzate a circa 22 milioni di dollari, per arrivare a 29 milioni l’anno successivo”. Mentre secondo Repubblica “La quota vitalizia oggi costa 700 mila dollari (oltre la membership annuale, e a patto di essere presentati da un membro già inserito”.