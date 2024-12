Rai, pezzo grosso fatto fuori in quattro e quattr’otto: “comportamento grave” | Senza di lui l’amato programma non sarà più lo stesso

Colpo di scena nel mondo della televisione italiana: un pilastro della Rai è stato improvvisamente allontanato dal programma.

Una decisione drastica, presa a seguito di un “comportamento grave” che ha scosso l’azienda, e che riguarda un personaggio di spicco di un programma di grande successo.

La notizia ha lasciato basiti i telespettatori, affezionati al suo volto e alla sua voce, e che ora temono per il futuro del loro programma preferito.

Senza di lui, un programma amatissimo rischia di perdere la sua identità e di lasciare un vuoto incolmabile nel palinsesto.

Scopri qual è il nome di spicco rischia di essere cancellato dalla Rai a causa di un comportamento che non è stato tollerato.

Un comportamento inaccettabile

La vicenda che ha coinvolto Guillermo Mariotto durante le ultime puntate di Ballando con le Stelle continua a far discutere. La conduttrice Milly Carlucci, in un’intervista al Corriere della Sera, ha finalmente espresso il suo punto di vista sulla delicata situazione. L’abbandono improvviso dello studio da parte dello stilista, avvenuto durante la diretta di due sabati consecutivi, ha lasciato tutti di stucco. Mariotto, noto per il suo carattere eccentrico e le sue uscite provocatorie, ha giustificato la sua assenza con un malore, ma la vicenda si è presto complicata. Alle accuse di comportamento inappropriato nei confronti di un ballerino durante le riprese di un video con Amanda Lear, si è aggiunta la polemica per la sua fuga dalla trasmissione senza avvertire nessuno. Un gesto che ha suscitato non poche perplessità, e che ha messo in discussione la sua professionalità.

Milly Carlucci, visibilmente provata dalla situazione, ha sottolineato come la Rai abbia un codice di comportamento preciso che tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare. La conduttrice ha ammesso di essere preoccupata per le conseguenze di questo episodio, e ha affermato inoltre che il futuro di Mariotto nel programma è ora incerto. “Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare“, ha dichiarato la conduttrice di Ballando con le Stelle.

Il programma non sarà più lo stesso

Un’incognita aleggia ora sulla semifinale del 14 dicembre: vedremo ancora Guillermo Mariotto tra i giudici? Milly Carlucci cerca di fare chiarezza.

“Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato. Mi auguro che non verrà espulso per la semifinale“, ha dichiarato Milly.