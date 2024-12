Spongata, ogni Natale mia suocera la prepara così e a tavola finisce in 3 minuti: l’ingrediente segreto è solo questo

Vuoi preparare un dolce che stupirà tutti? Prova la Spongata con questo ingrediente segreto. In tavola non durerà neanche 5 minuti.

Uno dei dolci della tradizione italiana più amati è la Spongata: questo dolce, diffuso a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa-Carrara e La Spezia, è apprezzato in tutta Italia.

Quest’anno vi consigliamo di portarlo sulle vostre tavole per Natale: è molto facile da preparare, e anche molto gustoso. Con questo ingrediente segreto, poi, finirà in pochissimo tempo.

Infatti, molte aggiungono questo ingrediente per dargli un tocco in più e in effetti il risultato è ottimo: le fette vanno a ruba e non bastano mai.

Cimentatevi anche voi in questo dolce, e non ve ne pentirete. Tutti vi chiederanno la ricetta, ma voi mantenete il segreto.

Ingredienti

Per preparare una Spongata coi fiocchi vi serviranno innanzitutto 200 grammi di farina 00, 75 grammi di burro, 70 grammi di zucchero, 1 bicchierino di vino bianco e un po’ di essenza di vaniglia, in base al gusto. Questi ingredienti serviranno per la pasta. Ora invece passiamo al ripieno: prendete 250 grammi di miele, 200 ml di vino bianco, 75 grammi di pangrattato, 75 grammi di noci già sgusciate, 40 grammi di mandorle, 30 grammi di uvetta, 25 grammi di pinoli, 25 grammi di canditi e infine noce moscata e cannella quanto basta.

Come vedete, si tratta di un dolce ricchissimo di gusto e perfetto per il periodo invernale. È una vera e propria esplosione di gusto e dolcezza che accontenta grandi e piccini. Se inserirete poi l’ingrediente segreto, conquisterete proprio tutti, anche chi di solito non è un amante dei dolci. Accanto a panettoni e pandori, non può mancare questa torta gustosa.

L’ingrediente segreto per una Spongata deliziosa

Per preparare la Spongata, occorre prima fare un impasto con il burro, la farina, lo zucchero, la vaniglia e il vino. Ottenuto un composto sodo, questo andrà fatto riposare in frigo per almeno un’ora. Per preparare il ripieno bisogna invece far bollino il vino e il miele; si aggiunge poi il pangrattato, e infine il resto degli ingredienti. Una volta che si è raffreddato, è ora di dividere l’impasto a metà e stendere ciascun pezzo: uno servirà da base, e l’altro per chiudere la torta.

Inserite quindi la base in una teglia tonda, aggiungere il ripieno e poi coprite il tutto col resto dell’impasto steso. Chiudete i bordi e via in forno a 180° gradi per 30 minuti. Se volete realizzare una Spongata da favola, il consiglio è di usare un liquore dolce al posto del vino bianco quando preparate l’impasto: gli darà un tocco di gusto in più che prenderà tutti per la gola.