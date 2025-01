Carne, come scongelarla nel modo corretto: chi lo fa così commette l’errore da pivelli | Equivale a buttarla nel cestino

Non scongelare più la carne in questo modo: rischi di buttarla nel bidone o di stare male. C’è un unico modo per scongelarla correttamente.

Quante volte ci siamo ritrovati a dover scongelare un pezzo di carne per preparare il pranzo o la cena? Questa operazione sembra semplice, quasi banale, ma nasconde insidie che possono costare caro.

Se la carne non viene scongelata nel modo corretto, infatti, c’è il rischio di rovinarla e di doverla buttare, mentre se si decide di mangiarla si corrono seri rischi per la salute.

Gran parte delle persone la scongela sempre in un certo modo, senza sapere che sta commettendo un errore madornale.

Con quello che costa, se non volete rischiare di buttare via della carne e rovinarvi la cena o il pranzo, è meglio che cominciate a cambiare abitudini, e che scoprite cos’ha da dire la scienza a riguardo.

Così buttate via la carne

La carne congelata è un alimento molto delicato, che va trattato con le opportune maniere; altrimenti, il rischio è di buttare via tutto quanto, perché non è buono da mangiare. Molti infatti pensano che basti che la carne sia completamente scongelata per poterla cuocere, quando invece se la mangia si rischiano seri problemi per la salute, come le infezioni da Salmonella o da Escherichia Coli.

Conoscendo questi rischi, se scongelate male la carne dovete buttarla via immediatamente. Questo significa perdere un sacco di soldi e dover trovare un’alternativa veloce per il pranzo o la cena. Pensate se avete degli ospiti a casa: che brutta figura dover cambiare il menù all’ultimo perché avete sbagliato a scongelare la carne. Non rischiate più: ecco l’errore da non commettere mai.

Non fare più questo errore

Quando si scongela la carne, la temperatura gioca un ruolo cruciale. Se viene lasciata troppo a lungo a temperatura ambiente, i batteri crescono rapidamente e la carne diventa immangiabile, in quanto terreno fertile per i microrganismi dannosi. Molti pensano che lasciare la carne fuori frigo a scongelare sia il modo migliore e più veloce per mangiarla, ma non è così. La tentazione di lasciare la carne sul bancone della cucina o, peggio ancora, di metterla sotto l’acqua calda per accelerare il processo di scongelamento è fortissima. Queste pratiche, però, sono tutto tranne che sicure.

Il modo migliore per scongelare la carne è invece quello di tenerla in frigorifero per almeno 12 ore: questo processo graduale mantiene la temperatura sotto controllo, evitando che i batteri proliferino. In alternativa, se si ha poco tempo, si può usare la funzione “defrost” del microonde, progettata appositamente per scongelare gli alimenti in modo uniforme e sicuro. Non lasciare che un gesto apparentemente semplice rovini la tua cena o, peggio, metta a repentaglio il tuo benessere.