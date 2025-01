“Ha scoperto di essere in dolce attesa”: ennesima bomba al Grande Fratello | La concorrente non può più nascondersi

Grande Fratello pieno di sorprese. Spunta una gravidanza, e la concorrente ormai non può più nascondersi, inizia a vedersi il pancino.

Non esiste edizione del Grande Fratello dove non si sia formata almeno una coppia o non si sia consumato almeno un bacio.

Sin dalla primissima edizione, nell’ormai lontano 2000, quando sotto le telecamere di quello che era nato come un esperimento sociale, si consuma il primo rapporto sessuale.

Nascosto, ovviamente, in una capanna di coperte, tra Cristina Plevani, poi vincitrice, e il compianto Pietro Taricone, scomparso prematuramente dopo un lancio col paracadute dieci anni più tardi.

E nel corso degli anni tante sono le storie nate e spesso terminate nella Casa più spiata d’Italia. Ma oggi sembra che ci sia addirittura una gravidanza.

Grande Fratello: scoperta una gravidanza

Si susseguono i colpi di scena al Grande Fratello, con il gioco delle coppie che regna ormai sovrano. Coppie vere, coppie finte, chissà. Certo è che assistiamo molto spesso ad un rimescolamento di personaggi che è difficile da seguire. Direttamente da Temptation Island, per la seconda volta, fa il suo ingresso una coppia scoppiata, forse per vedere se la convivenza forzata avrebbe potuto rimetterli insieme.

Ma tra Alfonso e Federica, dopo un breve riavvicinamento, pare proprio sia calato il sipario. E mentre lei esce dalla Casa per volere del pubblico, Alfonso resta, e a sorpresa si avvicina alla bellissima Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021. E tra i due scatta anche un lungo e appassionato bacio in un momento di intimità, che segue quelli della ragazza con Helena Prestes. Insomma, come da copione, il triangolo è servito. E, a quanto pare, anche la gravidanza.

I telespettatori notano un pancino sospetto

Non parliamo però del pancino della splendida ex Miss Italia, ma di quello di un’altra concorrente: Yulia Bruschi. Uscita in fretta e furia dalla Casa, in tanti hanno iniziato a parlare di gravidanza e pancino sospetto. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, esperta di gossip.

Peccato che la verità sia un’altra. La ragazza è stata messa al corrente della denuncia penale a suo carico da parte dell’ex compagno, che l’ha accusata di averlo sfregiato lanciandogli un bicchiere sul volto. Rientrata per fare una sorpresa a Giglio, coinquilino con il quale è nata una storia, chiarisce in diretta: “Sono incinta e non sapevo di esserlo. Quante dicerie Alfonso, avrò messo qualche chiletto in più all’interno della Casa. No, non sono incinta”. Ancora nessuna gravidanza nata al Grande Fratello. Per ora.