Panni asciutti senza asciugatrice | Il trucco dell’asciugamano sta spopolando in questi giorni di pioggia: stendo in casa ed è tutto perfetto

In inverno con pioggia e umidità velocizza l’asciugatura dei tuoi indumenti con un semplice asciugamano. Il trucco è diventato virale.

Chi si occupa del bucato in casa sa che con l’arrivo della stagione invernale tutto diventa più complicato, se non è dotato di un’asciugatrice.

Pioggia, aria umida e pochissimo sole – quando c’è – rendono l’asciugatura del bucato una faccenda lunga e laboriosa.

Se non si dispone di un terrazzo coperto, infatti, nasce il problema dell’asciugatura. Dove stenderli? In casa non sempre è possibile, e comunque impiegano tantissimo tempo.

Con un semplice asciugamano puoi accorciare considerevolmente i tempi e liberare spazio in maniera rapida. Il trucco sta spopolando sui social, scopri anche tu di cosa si tratta.

Bucato asciutto con un semplice asciugamano

Chi ha la fortuna di poter utilizzare l’asciugatrice, non ha nessun tipo di problema in inverno con il bucato. Lava e asciuga nel giro di qualche ora. Per tutti gli altri invece si pone il problema, soprattutto nelle giornate di pioggia che spesso si protraggono per lungo tempo. Non potendo stendere il bucato sul balcone, ognuno si arrangia come può, ingegnandosi per trovare una soluzione valida.

C’è chi riempie la casa di stendini, utilizzando anche i termosifoni, ma che fastidio avere tutto in giro, soprattutto se ci sono ospiti. Non è bello dover fare lo slalom tra stendibiancheria sparsi per casa. E riempire i termosifoni ne ostacola la diffusione del calore. Senza contare che impiegherà comunque giorni e giorni per asciugare. Stesso discorso se si può stendere su un terrazzo coperto, dove la pioggia non arriva. L’aria umida farà sì che ci vogliano più giorni per far asciugare il bucato, che ne frattempo potrebbe prendere anche cattivi odori. Bisogna dimezzare i tempi, velocizzare. E per questo molti stanno seguendo un trucchetto visto sui social che riguarda l’utilizzo di un asciugamano.

Dimezza i tempi dell’asciugatura con questo trucco

Il trucco dell’asciugamano è stato suggerito dall’account Instagram @martina_homeorganizer, che mostra come velocizzare l’asciugatura del bucato. Dopo aver fatto il bucato come di consueto nella lavatrice, apri l’oblò e inserisci al suo interno un asciugamano pulito.

Imposta quindi solo il programma di centrifuga per 10-15 minuti alla massima velocità. In questo modo l’umidità residua dei panni sarà assorbita dall’asciugamano, e impiegherai molto meno tempo ad asciugare il tuo bucato. Per chi se lo sta chiedendo, per non far riempire tutto di grinze difficili da eliminare, basta avere delle accortezze. Non riempire troppo il cestello della lavatrice, e stendi subito sbattendo bene i panni.