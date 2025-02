Aereo, ecco quando cominciare ad avere paura: un’ex hostess rivela tutti i segnali d’emergenza

Dalle spie luminose ai rumori insoliti, dai comportamenti dell’equipaggio alle comunicazioni del pilota, sono molti i segnali che possono indicare un problema a bordo dell’aereo.

Volare è un’esperienza che può suscitare emozioni contrastanti: eccitazione per la meta, ma anche un pizzico di apprensione.

Nonostante questo, la maggior parte dei viaggi aerei si svolge senza problemi. Ma cosa succede quando le cose non vanno come dovrebbero? Come riconoscere i segnali di un’emergenza a bordo?

Un’ex hostess di volo, con diversi anni di esperienza, ha svelato i segreti per riconoscere le situazioni di pericolo e come reagire in caso di emergenza.

Scopri subito di quali segreti si tratta perché conoscerli può fare la differenza tra un viaggio tranquillo e uno in preda al panico.

Presta attenzione alle hostess

Si sa, e lo sa bene anche chi ha il timore del volo, che l’aereo statisticamente è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. C’è difatti un livello di sicurezza standard a cui tutte le compagnie devono aderire, e per questo gli incidenti sono rarissimi, e quelli gravi sono ancora meno. Per avere dei dati con cui rapportarsi, l’ultima ricerca in merito alla pericolosità dei vari mezzi di trasporto indica la motocicletta come il mezzo più pericoloso di tutti. Infatti, nel rapporto numero di morti/km percorsi risulta che in moto le vittime sono 13,81 ogni miliardo di chilometri, segue l’automobile con 0,72 vittime, la nave con 0,25, l’autobus con 0.07, il treno con 0.04 e infine con l’aereo 0.03.

Ma chi ha paura dell’aereo difficilmente riuscirà a tranquillizzarsi basandosi sui numeri o sulla statistica: più probabilmente, salirà in aereo e si affiderà costantemente a quello che fanno le hostess. Infatti, se loro non si agitano vuol dire che in fondo non c’è nulla di cui preoccuparsi. Il personale di bordo è abituato a mantenere la calma in ogni situazione, e perfino le perturbazioni più impegnative che a noi fanno tremare le gambe a loro non creano alcun disagio. Però, se le hostess si fanno fra di loro questi segnali, allora sì che è il caso di preoccuparsi.

I segnali che in aereo devono farci preoccupare

Qualsiasi cosa vi sembri strana comunicatela all’hostess, ma state pur certi che loro l’hanno notata ancor prima di voi. Un ex pilota e un ex assistente di volo hanno rivelato su Quora alcuni segnali che possono destare preoccupazione anche solo per delle semplici turbolenze.

Se sentite odore molto forte di benzina, liquidi idraulici o aria troppo calda, se vedete l’hostess andare continuamente all’interfono a parlare con la cabina di comando, potrebbe essere in corso qualche problema.

O ancora, se vedete il sole improvvisamente in un’angolazione diversa significa che è stata fatta una manovra non prevista, e, infine, se il segnale di atterraggio viene dato molto in anticipo, significa che l’aereo nella sua discesa incontrerà delle turbolenze.