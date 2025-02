Conto bancario, chi ne ha solo uno sta perdendo un sacco di soldi al giorno: l’errore è proprio da principianti

In tempi di crisi economica sono sempre ben accetti i consigli sul miglioramento della gestione finanziaria: ecco come ottenere il massimo dal proprio conto bancario.

Avere un unico conto corrente bancario potrebbe sembrare una scelta apparentemente logica per chi desidera semplificare la gestione del proprio denaro.

La maggior parte degli italiani conserva lo stesso conto in banca per anni senza valutare alcuna alternativa, perdendo però così la possibilità di risparmiare o di accedere a strumenti finanziari vantaggiosi.

Gli esperti consigliano, invece, di diversificare la gestione dei propri risparmi, sfruttando più conti per ottimizzare le spese e prevenire eventuali inconvenienti.

Bisogna ricordare, infatti, che non esiste un limite imposto dalla legge italiana al numero di conti correnti che si possono possedere.

Possedere più conti correnti: quali sono i vantaggi

Perché sarebbe opportuno aprire più conti correnti? La motivazione principale riguarda il miglioramento della gestione economica personale. Disporre di un conto separato per le spese fisse, come bollette e mutuo, ad esempio, permette di evitare prelievi accidentali e garantire che queste uscite siano sempre coperte. Un altro conto, invece, può essere utilizzato per gli acquisti quotidiani e le spese variabili, come carburante, alimentari e tempo libero.

In questo modo è possibile monitorare meglio il budget a disposizione, evitando di sforare i limiti mensili che ci si prefissa. Potrebbe essere davvero utile creare anche un conto di tipo strategico dedicato alle emergenze e ai progetti futuri, come l’acquisto di una casa, aiuta a evitare di attingere a fondi destinati ad altri scopi. Chi possiede un reddito derivante da entrate multiple può utilizzare più conti correnti per semplificare la dichiarazione dei redditi, e tenere sotto controllo le entrate senza generare confusione.

Sicurezza e protezione del capitale: ecco perché valutare l’apertura di conti diversi

Ci sono anche delle motivazioni legate alla sicurezza: possedere più conti in istituti diversi può proteggere dalle interruzioni tecniche che occasionalmente colpiscono le banche. In caso di blocco della carta o problemi con il sistema bancario, si ha così un’alternativa che permette l’accesso immediato ai propri fondi senza intoppi.

Tenere i propri soldi su un unico conto corrente comporta dei rischi anche riguardo ad eventuali oneri fiscali più elevati: aprire un conto deposito può consentire di ottenere rendimenti passivi e proteggere il capitale dall’inflazione. Prima di valutare l’attivazione di più conti correnti è bene informarsi sulle condizioni più vantaggiose offerte dai vari istituti bancari. Ci sono banche che propongono riduzioni sulle commissioni estere, sui cambi valuta e sui prelievi internazionali, una soluzione molto utile per chi viaggia spesso.