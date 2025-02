Tuo figlio ha meno di 3 anni? Ti spettano 3600 euro con bonifico: il bonus salva famiglia voluto da Giorgia Meloni

Ancora bonus dal Governo Meloni, le famiglie con bambini minori di 3 anni possono gioire. Direttamente sul conto arrivano 3600 euro.

Il Governo Meloni ha deciso di essere particolarmente vicino alle famiglie, favorendo quelle con figli o comunque particolarmente bisognose.

Grazie alla Legge di Bilancio sono talmente tanti i bonus, le agevolazioni e i sostegni, che non si riesce a seguirli e si rischia idi lasciarsene sfuggire qualcuno.

Ma i più attenti si faranno seguire da un patronato, dal commercialista o da un Caf, in modo da poter essere bene informati sul da farsi e su quali documenti servono.

Perché, per accedere a quasi tutti gli aiuti occorre rispettare determinati requisiti. E per ricevere 3600 euro direttamente sul conto? Devi avere almeno un figlio con meno di 3 anni. Ma non solo: vediamo.

Bonus Meloni: ti spetta se hai un figlio di 3 anni

Il nuovo bonus che consente di ricevere ben 3600 euro sul conto è un grosso aiuto per le famiglie, soprattutto per quelle numerose. Tra i requisiti occorre avere almeno un figlio minore di 3 anni. Si tratta di una misura già esistente, ma che è stata modificata e resa più fruibile da una maggiore platea di cittadini.

Tra le modifiche, non è più necessario avere a carico un secondo figlio come in passato, quando la richiesta era appunto almeno un secondo figlio minore di 10 anni. E già questo avvantaggia un maggior numero di famiglie. Inoltre, a differenza del passato, questo nuovo bonus non viene più conteggiato nel calcolo dell’Isee.

I requisiti

Parliamo del bonus asilo nido, al quale possono accedere le famiglie che hanno, come requisiti, essere residenti in Italia, cittadini dell’Unione Europea o possedere un permesso di soggiorno regolare e, ovviamente, avere almeno un figlio a carico con meno di 3 anni che frequenta l’asilo nido.

L’importo è variabile in base al reddito familiare, e può arrivare a 3.600 euro all’anno per le famiglie che presentano Isee con reddito fino a 40.000 euro. Mentre chi ha Isee con reddito superiore a 40.000 euro o senza Isee riceverà fino a 1.500 euro all’anno. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre all’Inps attraverso il portale. Occorrerà poi indicare nella richiesta il tipo di asilo – se si tratta di nido pubblico o privato – e fornirne il nome e il codice fiscale della struttura. E infine, allegare i documenti che attestano l’avvenuta iscrizione del bambino presso il nido e quelli che provano l’avvenuto pagamento della retta.