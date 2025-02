Debiti, in un minuto li cancelli per sempre: il commercialista conosce il trucchetto legalissimo | Ricominci a dormire sonni tranquilli

Se hai dei debiti che non riesci a saldare non disperare, il tuo commercialista sa come farli sparire in maniera legale e senza fatica.

Può capitare a chiunque nella vita e non c’è da vergognarsi. Contrarre debiti può avere mille motivazioni, e può accadere nonostante i più nobili intenti.

Solitamente quelli più diffusi sono verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, per il semplice motivo che essa funge da intermediaria tra il creditore e il debitore.

I più comuni, che possono anche essere frutto di una dimenticanza, perché no, sono ad esempio per i bolli auto non pagati. Non tutti ci pensano, ma si tratta di una tassa, e non pagarla equivale ad essere evasori. Pertanto, è facile che magari arrivi una cartella esattoriale per qualche bollo dimenticato, riferito per esempio a un veicolo che non viene più usato. E non si sapeva che occorre pagare lo stesso.

Quale che sia il debito contratto, comunque, esso può arrivare con il passare del tempo anche a cifre considerevoli. E non essere in grado di pagare non fa certo dormire sonni tranquilli, perché non si vede una soluzione. Ebbene, la soluzione ce l’ha il commercialista, ed è legale.

Debiti: li cancella il commercialista

Quando arriva una lettera a casa da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione prima ancora di aprirla già si sa che sarà una pessima giornata. Nella quasi totalità delle volte, infatti, sarà un avviso, un’intimazione, qualcosa che indica un debito non saldato e l’inizio del provvedimento di riscossione. Una cartella esattoriale può essere saldata prima che diventi esecutiva, ovvero che si passi al pignoramento di beni mobili o immobili, o anche al fermo amministrativo dei veicoli.

Se si tratta di una somma modesta, il più delle volte basta saldare e chiudere il contenzioso immediatamente. Ma che succede quando non si possiede la cifra necessaria? Il provvedimento va avanti, e tra multe e interessi la cifra in breve tempo si ritrova più che raddoppiata. Come fare? Basta chiedere al commercialista.

Il metodo legale per metterti a posto

Ciclicamente il Governo mette a disposizione condoni e rottamazioni per sistemare la propria posizione fiscale, riducendo di molto le cartelle, o azzerandole del tutto. Ma c’è anche un sistema che permette di tagliare considerevolmente i debiti di una cartella, e si chiama sgravio fiscale.

In pratica, gli interessi di una cartella vanno in prescrizione prima del debito, per esempio una tassa non pagata. Quindi, quando hai la cartella esattoriale vicina alla prescrizione, puoi attuare questo metodo ed evitare di pagare multe e interessi, e saldare solo il debito principale. Chiedi al tuo commercialista come fare.