Agenzia delle Entrate, partono i controlli a tappetto: chi ha usufruito di questo bonus suda freddo | Ti vengono a bussare a casa

Chi ha usufruito del Superbonus 110% è finito sotto la lente d’ingrandimento del Fisco: ecco chi rischia di più dopo le nuove verifiche e i controlli che si sono intensificati.

Il Superbonus 110% ha rappresentato un’opportunità senza precedenti per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili in Italia, ma chi ne ha usufruito deve stare attento.

Con la Legge di Bilancio 2024, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto poteri rafforzati per monitorare gli interventi edilizi incentivati e verificare la correttezza delle dichiarazioni catastali.

L’obiettivo è quello di accertare che le agevolazioni siano state utilizzate nel rispetto delle norme: eventuali abusi o irregolarità potrebbero portare a sanzioni pesanti.

I proprietari di immobili che hanno beneficiato del bonus senza aggiornare la rendita catastale ora si trovano al centro di verifiche incrociate da parte dell’Ente fiscale preposto.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni di variazioni catastali

Negli ultimi tempi, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di controlli mirati, sfruttando l’interoperabilità delle banche dati per individuare possibili anomalie. Lo scopo principale di queste verifiche sono le dichiarazioni di variazioni catastali. Si tratta di una documentazione obbligatoria da presentare per tutti gli immobili che hanno subito interventi rilevanti. La legge impone infatti ai proprietari di aggiornare la rendita catastale nel caso di modifiche strutturali che incidano sul valore dell’immobile.

Le nuove ispezioni devono controllare se dopo i lavori è stata presentata regolare dichiarazione catastale, ma non solo. Il check del Fisco deve verificare anche la coerenza della nuova classificazione dell’immobile e l’aggiornamento del valore di mercato in corrispondenza degli interventi realizzato. Bisogna poi accertarsi che il carico fiscale sia stato adeguato alle modifiche apportate. Laddove vengano riscontrate irregolarità, l’Agenzia invia notifiche ai contribuenti, sollecitandoli a regolarizzare la propria situazione.

Cosa rischia chi non ha aggiornato la dichiarazione catastale

Chi non ha aggiornato la dichiarazione catastale rischia davvero molto. Le sanzioni previste vanno dalle semplici multe amministrative, proporzionali alla gravità dell’infrazione e agli importi non dichiarati, a veri e propri procedimenti penali. Sono previsti anche accertamenti fiscali retroattivi, accompagnati dalla richiesta di imposte arretrate e interessi di mora. I proprietari che hanno usufruito del Superbonus senza aggiornare i dati catastali devono quindi muoversi rapidamente per evitare conseguenze peggiori.

Il consiglio è quello di scegliere professionisti del settore, come architetti e ingegneri, per garantire la correttezza della documentazione e l’adempimento degli obblighi fiscali. Anche gli amministratori di condominio devono assicurarsi che tutte le pratiche siano state espletate correttamente nel caso di interventi di ristrutturazione che abbiano coinvolto le proprietà condominiali.