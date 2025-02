Disoccupati, ora Giorgia Meloni pensa anche a loro: 1000 euro dritti dritti sul conto corrente | Basta una domandina

Il Governo Meloni ha deciso di supportare chi si trova momentaneamente senza impiego: ecco come richiedere il bonus disoccupazione e vedersi accreditati i soldi direttamente sul proprio conto corrente.

Il Bonus Sar rappresenta una misura di supporto economico destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro e che in precedenza erano stati assunti con contratti di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, o con contratti di apprendistato in somministrazione.

Si tratta di un aiuto finanziario che può arrivare fino a 1.000 euro e che è stata confermato anche per il 2025, e si aggiunge alle precedenti indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll.

Per poter beneficiare di questo bonus, è necessario soddisfare determinati requisiti: bisogna, ad esempio, aver accumulato un periodo minimo di disoccupazione di almeno 45 giorni.

I criteri fissati sono pensati per garantire che il bonus venga erogato a chi ha effettivamente lavorato per un certo periodo di tempo e ha versato contributi al sistema previdenziale.

Quali sono i requisiti per accedere al Bonus Sar 2025

Per accedere al Bonus Sar 2025, il richiedente deve risultare disoccupato per un periodo minimo di 45 giorni e deve poterlo documentare. Inoltre, è necessario aver maturato un determinato numero di giorni o ore di lavoro negli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione.

L’importo del bonus varia in base alla situazione lavorativa del richiedente: può arrivare a 1.000 euro se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione si sono accumulati almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore per chi ha un contratto part-time). Si percepiscono mille euro anche se si certifica la Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) per il lavoratore somministrato. Ci si ferma, invece, a 780 euro se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione si sono maturati almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore per chi ha un contratto part-time).

Come richiedere il Bonus disoccupazione

Per richiedere il bonus disoccupazione bisogna utilizzare la piattaforma FTWeb. Per iniziare, è necessario collegarsi al sito ufficiale di FormaTemp e navigare nella sezione ‘Politiche Passive del Lavoro’ > ‘Sostegno al Reddito – Sar’. Da qui si scarica e si compila il modulo di richiesta. Vanno poi allegati diversi documenti, tra cui documento d’identità e codice fiscale, buste paga rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro ed estratto conto previdenziale.

Sono necessari anche eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità, IBAN per l’accredito del bonus ed eventuale documentazione INPS in caso di dimissioni per giusta causa. Dopo il periodo di 45 giorni di disoccupazione, è necessario attendere altri 60 giorni prima di poter presentare la richiesta. Da quel momento si hanno 68 giorni di tempo per completare la domanda.