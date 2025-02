Ma quale creme: ti basta quest’ingrediente per avere la pelle perfetta | I dermatologi lo usano sempre a casa

Non c’è bisogno di acquistare tante creme di bellezza: ti basta un’ingrediente e la tua pelle sarà perfetta. Come avere sempre 20 anni.

Quanti prodotti di bellezza hai nel tuo beauty-case? Tantissimi, sicuramente. Troppi, probabilmente.

Solo di creme per il viso ce ne saranno almeno 4-5. È molto facile pensare di avere bisogno di questo tipo di prodotti.

Ci sarà un contorno occhi, una crema giorno e una notte, e una protezione solare. Minimo, perché in commercio ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le esigenze.

Ma abbiamo davvero bisogno di tutti loro? In realtà la risposta è no: ti basta un solo ingrediente, e la tua pelle sarà sempre perfetta.

Crema viso addio, ti basta un ingrediente

Abbiamo elencato qualche tipo di crema, ma per la cura del viso i prodotti in commercio sono veramente una lista lunghissima. Tanto che chi è abituato a effettuare una skincare quotidiana, potrebbe aver bisogno di molte decine di minuti. A cominciare dalla pulizia, l’esfoliazione, le maschere. E poi creme, sieri, oli. Insomma, ogni pelle ha un prodotto dedicato, impossibile non trovarne uno per le nostre esigenze.

Che sia grassa, secca, sensibile, impura o con allergie, basta trovarsi davanti ad uno scaffale di un qualunque negozio (che tratti prodotti di bellezza) per rendersi conto di quanto il mercato sia pieno zeppo di offerte. Ma abbiamo bisogno di tutti questi prodotti? In realtà l’unico che non dovrebbe mai mancare nella beauty routine è una protezione solare, da usare anche d’inverno. Perché il sole può fare sempre danni, anche se non lo vediamo e sembra che non ci sia, perché nascosto dalle nuvole. E poi c’è un solo ingrediente che ti serve.

Ti serve solo questo e nient’altro

Parliamo del retinolo. Una forma di vitamina A dalle spiccate proprietà rigeneranti, il che significa che contrasta le rughe. Insomma, pelle luminosa, fresca, liscia e addio invecchiamento, ti sembrerà di avere sempre 20 anni. Cerca una crema o un siero che lo contenga, e utilizzalo la sera prima di andare a letto, in modo che abbia il tempo di agire indisturbato. In alternativa, se preferisci usare un prodotto da giorno, cerca il bakuchiol, un’alternativa vegetale meno irritante alla luce del sole.

Si tratta di un antiossidante che viene ricavato dai semi di una pianta. Adatto alle pelli più sensibili, attenua le rughe e distende la pelle, rendendola elastica. Quindi, la prossima volta che vai ad acquistare un prodotto per il viso, ti basta che abbia uno di questi due ingredienti. E non hai bisogno di nient’altro.