Si trova a meno di un’ora da Firenze ed è uno dei borghi più belli d’Italia: sul cuore di una collina è abitato da poco meno di 4mila anime

A pochi passi da Firenze si trova uno dei borghi più belli d’Italia, di cui la Toscana è ricca. Con meno di 4000 abitanti, è piccolo e delizioso.

La Toscana è ricca di borghi bellissimi, quasi tutti di dimensioni modeste, ma con tanto da offrire. E molti sono tra i più belli d’Italia.

Come questo di cui parliamo, a pochi chilometri da Firenze. Meno di 4000 abitanti, e tanto da vedere.

Posto sulla sommità di una collina, si trova a 342 metri sul livello del mare, e offre una vista panoramica sulla valle e sull’Appennino toscano.

Come molti altri, le sue origini sono antichissime. Andiamo a scoprirlo e a conoscerlo.

Borghi d’Italia: poco distante da Firenze uno dei più belli

Come accennato, anche questo è un borgo antichissimo, di cui si trovano tracce dall’inizio del XII secolo, sebbene pare sia molto più antico. Circondato in origine da mura, come era d’uso nel medioevo, oggi gran parte di esse sono andate perdute, distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale. Così come 10 delle 11 torri difensive; l’unica rimasta integra, è oggi un’abitazione privata.

Arrivare in questo piccolo borgo non è difficile, e a girarlo tutto ci si mette poco. Ma è interessante osservare gli edifici storici, respirare l’aria frizzantina e anche assaggiare le bontà proposte dai tanti ristoranti.

Cosa vedere

Siamo a Montaione, e una volta arrivati al centro del paese non resta che attraversarlo tutto mediante le tre strade principali parallele. Quello che salta all’occhio passeggiando sono i negozi, che hanno una particolarità: una finestra accanto alla porta. Un tempo le botteghe artigiane, di cui il borgo era ricco, le utilizzavano per esporre la loro merce. Presso la piazza troviamo la chiesa di San Regolo con la torre campanaria, che risale al XIII secolo, e che cela al suo interno una Madonna con Bambino attribuita alla scuola del Cimabue. E non è l’unica Madonna da ammirare a Montaione.

Nel Vicolo della Rosa i passanti possono trovare infatti una caratteristica ceramica chiamata Madonna del miracolo. La storia che si racconta è che questa sia stata staccata dal muro di un edificio bombardato di un paese vicino. Mentre tutto intorno era macerie, solo il muro con la Madonna è rimasto miracolosamente illeso. In realtà, comunque, quello che vediamo è un calco dell’originale. Non perdere poi Palazzo Pretorio, risalente al XIV secolo, la cui facciata è disseminata di stemmi in pietra e terracotta degli antichi podestà, e il Museo Civico al suo interno. Inoltre dai un’occhiata alla Mostra permanente degli antichi mestieri. Fai una gita a Montaione, magari d’estate, e lasciati avvolgere dai colori e dagli odori del borgo.