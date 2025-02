Addio patente B, per quest’auto non serve proprio: ti basta l’abilitazione AM

Lo sai che puoi guidare anche senza la patente B? C’è un’auto per la quale ti basta la semplice abilitazione AM.

La patente è il sogno di moltissimi giovani, che non vedono l’ora di mettersi alla guida e diventare indipendenti.

Per mettersi al volante di un’auto è necessaria la patente di tipo B, che consente l’utilizzo di autoveicoli fino a 3,5 tonnellate, e che abbiano un numero massimo di 8 passeggeri oltre al conducente.

Ma sappiamo bene che esistono anche altri tipi di patente per tutti i tipi di guida. Ed esiste una guida senza patente?

Si, c’è un’auto che può essere condotta anche senza la patente B. Scopri quale.

Addio patente B: per quest’auto non ti serve

La prima abilitazione alla guida che in genere i più giovani prendono è l’AM, il cosiddetto patentino. Questo è necessario per potersi mettere alla guida ad esempio dei ciclomotori leggeri, come il classico scooter 50 cc. Che è poi solitamente il primo mezzo utilizzato dai ragazzi.

L’importante è che non abbiano una velocità superiore a 45 Km/h, e una potenza massima non superiore a 4 kW. Ci sono quindi delle limitazioni, ma c’è anche un’auto che può essere inserita nella lista.

Cosa puoi guidare

Con il patentino AM possiamo guidare, come abbiamo detto, anche quadricicli leggeri. Nello specifico, come elenca il sito mit.gov.it: “veicoli a 4 ruote, con massa in ordine di marcia non superiore a 425 kg, velocità massima non superiore a 45 Km/h, motore di cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata e non superiore a 500 cc se ad accensione spontanea . Potenza massima di 4 kW per i quad(abitacolo aperto) da strada leggeri e di 6 kW per i quadricicli leggeri con abitacolo chiuso“. Il che significa minicar e quad.

Alcuni modelli di questo tipo di auto sono per esempio la Microcar Dué di Ligier, che a prima vista ha un design che ricorda la vecchia Fiat 500. Oppure la eAIXAM, che ha tre tipi di allestimento, ovvero City, Coupé e Crossover, e si ricarica con una semplice presa domestica in meno di quattro ore. Lo stesso tempo che impiega la Citroen Ami, che ha anche dimensioni ultracompatte e un’autonomia fino 75 Km. E ancora, la particolarissima Renault Twizy, a metà strada tra un quad e uno scooter, disponibile sia con che senza porte. Perfetta per brevi spostamenti in città, con una ricarica si possono percorrere fino a 100 km. Tutte queste minicar possono essere condotte a partire da 14 anni.