Carrarese, doppio colpo: ufficializzati 2 nuovi atleti in azzurro

La Carrarese Calcio 1908 inizia il nuovo anno con il botto: dopo l’arrivo in squadra di Ernesto Torregrossa, è il momento di Alessandro Fontanarosa.

L’ascesa della Carrarese Calcio, nota anche come la squadra degli “Azzurri” e fondata nel 1908, sembra destinata a non arrestarsi, e l’avvento di due nuovi calciatori potrebbe riservare notevoli sorprese nel corso dell’attuale stagione.

Durante il biennio 2023-2024, infatti, la Carrarese Calcio ha guadagnato una promozione storica in Serie B, tornando nella seconda divisione del campionato italiano dopo ben 76 anni.

Tale traguardo è stato raggiunto grazie alla vittoria nei play-off di Serie C, con un 1-0 decisivo contro il Lane Rosse Vicenza, e attualmente il team di Antonio Calabro sembra aver volto lo sguardo verso nuovi obiettivi.

Le ambizioni della Carrarese Calcio, peraltro, sono state implementate dall’arrivo in squadra di due talenti freschi e pronti a incendiare il tappeto erboso dello Stadio dei Marmi: Ernesto Torregrossa e Alessandro Fontanarosa.

Le due new entry alla Carrarese Calcio

Ernesto Torregrossa, classe 1990, ha recentemente firmato un contratto con la Carrarese Calcio 1908, trasferendosi dalla Salernitana a titolo definitivo. Noto per la sua notevole fisicità, per la rapidità nelle azioni e l’ottima tecnica individuale, l’attaccante promette soddisfazioni alla squadra dei “Marmiferi”, e durante la sua carriera ha collezionato 218 presenze nella serie cadetta con le maglie del Crotone, del Trapani, del Brescia, del Pisa e della Salernitana, segnando 58 reti e fornendo 33 assist.

E non è tutto: la Carrarese ha anche raggiunto un accordo con l’Associazione Calcio Reggiana per l’acquisizione temporanea di Alessandro Fontanarosa fino al 30 giugno del 2025. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il difensore mancino è rinomato per la sua abilità anche in fase di impostazione, e in precedenza ha totalizzato 31 presenze nella serie cadetta con le maglie del Cosenza e della Reggiana.

Le prossime sfide per la Carrarese Calcio 1908

Il calendario di febbraio, marzo e aprile si profila particolarmente impegnativo per gli “Azzurri”, a partire dal 2 febbraio, in cui si scontreranno con la squadra del Brescia.

A seguire, il match con il Cosenza, poi con la Salernitana e con la Reggiana, previsti rispettivamente per l’8, il 15 e il 22 febbraio. A marzo, la Carrarese affronterà la Cremonese, il Frosinone, il Sudtirol e il Bari, mentre ad aprile sarà il momento di giocare contro il Cittadella e il Catanzaro. Ogni partita si rivelerà cruciale per riuscire a mantenere la sudatissima posizione in Serie B, nonché determinante nella stagione in corso: non resta che scoprire se l’ingresso di nuova linfa vitale in squadra regalerà ulteriori soddisfazioni ai tifosi.