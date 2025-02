Casa caldissima senza termosifoni: gli eschimesi lo fanno da decenni e non patiscono il freddo | Loro sì che hanno capito tutto

Possiamo riscaldare la nostra casa senza spendere un capitale? Si, con il metodo che utilizzano anche gli eschimesi.

In inverno le tasche delle famiglie italiane, già provate dalla crisi, vengono svuotate ulteriormente dai costi delle bollette del riscaldamento.

Tra gli aumenti del gas, i costi del pellet che non sono mai stabili, e quelli di manutenzione di qualunque tipo di impianto domestico, i soldi spesi sono sempre troppi.

Possiamo certamente provare a sostituire il nostro impianto con uno più recente e che costi meno, come ad esempio le pompe di calore.

Oppure possiamo usare un’alternativa più economica – ed ecologica – come quella utilizzata dagli eschimesi.

Riscaldamento: una casa calda senza termosifoni

Sostituire i termosifoni con caldaia a gas con metodi più moderni ed efficienti è certamente una mossa saggia per poter risparmiare sui costi della bolletta del riscaldamento. Per esempio con un riscaldamento a pavimento, o con la pompa di calore: a fronte di un costo di installazione un po’ alto, possiamo ammortizzare la spesa in poco tempo grazie alla resa energetica. E non solo.

Possiamo agire direttamente sulla nostra abitazione, aumentandone l’efficienza. Eliminando gli eventuali spifferi, isolando pareti e soffitti con materiali naturali, oppure prendendo a prestito l’idea degli eschimesi.

Il metodo degli eschimesi

C’è un metodo che possiamo adottare ed è green e sostenibile che più di così non si può: le tende termiche isolanti. Molto più di un accessorio di arredamento, questo particolare tipo di tenda è progettato per regolare la temperatura della casa, non solo d’inverno, ma anche d’estate. Crea infatti una vera barriera contro tutti gli elementi esterni, dal gelo invernale all’afa estiva. Il merito è dei materiali speciali con cui sono realizzate. Poliestere, lana ma anche cotone, foderati però con un ulteriore strato isolante generalmente in acrilico. Sarà questo a fungere da schermo, non solo termico, ma anche acustico, il che le rende doppiamente utili, soprattutto nelle vie più trafficate.

Questo metodo di riscaldamento passivo va ad agire proprio su uno dei punti di maggior dispersione di calore in casa, ovvero le finestre, spesso ricche di spifferi. E in estate basta invertire il lato con la fodera termica verso l’interno della stanza per mantenerla fresca. Una tenda termica isolante consente di abbattere i costi del riscaldamento fino al 25%; tutto dipende dal materiale utilizzato e dalle condizioni climatiche esterne, sono facili da installare e i costi sono contenuti.