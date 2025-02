Casa, in queste Regioni d’Italia te ne compri una di 200mq a soli 70mila euro: vivi come un sultano | Altro che catapecchie

Dove vivere in Italia spendendo poco: ecco tutte le località della Penisola in cui è possibile acquistare una casa a prezzo contenuto e godere di panorami davvero magnifici e di un’ottima qualità della vita.

Negli ultimi anni il mercato immobiliare italiano ha subito un’impennata nei prezzi molto proibitiva: acquistare una casa sembra davvero un’impresa impossibile, soprattutto in alcune zone del Paese.

Il costo elevato delle abitazioni si fa sentire soprattutto nelle località di lusso, come Milano, la Costa Smeralda o Portofino, ma anche nei piccoli Comuni in cui il prezzo al metro quadro è aumentato.

Ci si chiede se sia quindi possibile trovare, di Regione in Regione, dei luoghi in cui potersi stabilire comprando una casa a poco prezzo senza rinunciare ad una buona qualità della vita per tutta la famiglia.

Secondo un’indagine di Idealista, in alcune Regioni si possono acquistare abitazioni di 200 metri quadrati per meno di 70 mila euro, un prezzo che in molte città non basterebbe nemmeno per un monolocale. Ecco dove trovare questa occasioni imperdibili.

Comuni d’Italia: dove acquistare case a poco prezzo

Il Comune più economico d’Italia per l’acquisto di un’abitazione è Mosso, in provincia di Biella, Piemonte. Qui il prezzo medio al metro quadro è di appena 365,86 euro, il che significa che con circa 70 mila euro è possibile acquistare una casa di 200 metri quadrati. Restando in Piemonte si trova poi Sagliano Micca, con prezzi altrettanto competitivi. Il Piemonte vanta una qualità della vita elevata: sono presenti paesaggi suggestivi, servizi efficienti e un costo della vita complessivamente contenuto rispetto ad altre zone del Paese.

Scendendo lungo lo Stivale si trovano ottimi affari nel campo immobiliare anche nel Lazio. Pontecorvo (Frosinone) si distingue per il costo contenuto delle case e rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera vivere non lontano da Roma senza dover affrontare il caro-vita della Capitale. In Puglia, nei comuni come Salice Salentino e Trepuzzi è possibile acquistare case spaziose con budget ridotti per godere di un clima mite e di una qualità della vita invidiabile.

Comprare casa in Emilia Romagna, Campania o Sicilia: dove conviene

Anche in Emilia Romagna ci sono case molto grandi vendute a prezzi abbastanza contenuti. Il comune di Brera, in provincia di Ferrara, propone soluzioni abitative accessibili in una Regione economicamente solida e ben collegata con tutte le altre parti d’Italia. In Campania non mancano opportunità da cogliere al volo per chi vuole acquistare un’abitazione spaziosa senza spendere cifre esorbitanti: uno dei Comuni più economici è Calvanico (Salerno).

A tenere alto il nome della Calabria nella lista delle proposte più appetibili a livello immobiliare ci pensa Montegiordano, in provincia di Cosenza, con case a prezzi tra i più bassi del Paese. Infine va menzionata la Sicilia, ed in particolare la località di Grammichele (Catania), un’ottima scelta per chi desidera investire sull’isola.