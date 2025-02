Forno, c’è un pulsante segreto montato su tutti i modelli: in 3 minuti lo pulisci a fondo e non perdi più tempo

Avere un forno sempre splendente, pulito e igienizzato non è più un problema: ecco il segreto degli esperti per una pulizia davvero efficace di questo elettrodomestico presente in tutte le case.

Un forno sporco non è solo brutto da vedere, ma rappresenta anche un pericolo per la salute di tutta la famiglia: i residui di grasso e il cibo carbonizzato, infatti, possono rilasciare sostanze nocive, e compromettere inoltre il sapore delle pietanze.

Non è sempre facile rimuovere tutte le incrostazioni, soprattutto quelle ostinate, presenti all’interno di questo elettrodomestico, anche quando si procede a una pulizia regolare.

Si tende perciò a ricorrere a prodotti chimici aggressivi o a metodi faticosi che richiedono tempo e pazienza, ma non tutti sanno che esiste un tasto segreto che può facilitare il lavoro in pochi minuti.

Si tratta di un piccolo meccanismo, integrato nella maggior parte dei modelli in commercio, che facilita la pulizia delle superfici del forno ad incasso più difficili da raggiungere.

Come smontare il vetro del forno per pulirlo meglio

La maggior parte dei forni moderni, sia i modelli statici che quelli a convezione o a vapore, è dotata di un chiavistello situato nella parte inferiore della porta. Questo meccanismo, sconosciuto a molti, è progettato proprio per facilitare la rimozione del vetro. Per smontare la porta del forno, basta individuare i due fermi posizionati ai lati del chiavistello e sbloccarli con un leggero movimento.

In alcuni modelli, è addirittura sufficiente premere un piccolo pulsante per sollevare il vetro e rimuoverlo senza alcuna difficoltà. Rimuovendo il vetro del forno si potrà accedere con estrema facilità a tutte le superfici interne dell’elettrodomestico, proprio nei punti in cui si accumulano residui di cibo e grasso difficili da eliminare.

Come pulire il forno con ingredienti naturali: bicarbonato di sodio, sale grosso e limone

Per procedere alla pulizia completa e all’igienizzazione del forno di casa si possono utilizzare diverse soluzioni. Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti naturali da usare per eliminare lo sporco incrostato: va mescolato con un po’ di acqua per ottenere una pasta densa, si applica sulle superfici interne e va lasciato agire per almeno 15 minuti prima di rimuoverlo con un panno umido.

Può essere utilizzato, di tanto in tanto, anche il sale grosso, valida alternativa grazie alla sua azione abrasiva delicata che rimuove le macchie senza graffiare il vetro. Poi la pulizia termina con qualche goccia di succo di limone, utile per eliminare cattivi odori e disinfettare l’interno del forno.