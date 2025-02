Postepay. blocco forzato: non puoi più comprarci nulla se non fai prima questo | Poste Italiane l’ha comunicato a tutti

Brutte notizie per i titolari di Postepay: a breve non sarà più possibile utilizzare la carta per fare acquisti se prima non si fa una determinata cosa.

La Postepay è una delle carte prepagate più diffuse in Italia, utilizzata da milioni di persone per fare acquisti online e nei negozi fisici, prelevare contanti e molto altro.

Pratica e versatile, la Postepay è diventata uno strumento indispensabile per molti, grazie alla sua facilità di utilizzo e alle numerose funzionalità offerte.

Tuttavia, di recente Poste Italiane ha comunicato importanti novità che riguardano l’utilizzo della Postepay, in particolare per quanto concerne i pagamenti nei negozi fisici.

A partire da una certa data, infatti, potrebbe non essere più possibile utilizzare la carta per i propri acquisti se non si effettua prima una determinata operazione.

Carta bloccata

Il blocco della Postepay può avvenire per diverse ragioni, che vanno dallo smarrimento o furto della carta, a motivi di sicurezza legati all’utilizzo della stessa. In caso di smarrimento o furto, è fondamentale bloccare immediatamente la carta per evitare utilizzi fraudolenti. Il blocco può essere effettuato chiamando il numero verde di Poste Italiane 800.90.21.22, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Una volta bloccata la carta, è necessario recarsi presso un Ufficio Postale per richiedere una nuova Postepay e ottenere il rimborso del saldo presente sulla carta smarrita o rubata.

La Postepay può essere bloccata automaticamente da Poste Italiane per motivi di sicurezza, ad esempio per il PIN errato (se si digita per tre volte consecutive un PIN errato, la carta viene bloccata automaticamente per prevenire accessi non autorizzati), per transazioni sospette (se vengono rilevate transazioni che violano la legge antiriciclaggio o che non sono conformi alle normali abitudini di utilizzo della carta) e infine Poste Italiane può bloccare la Postepay per proteggere il titolare da eventuali frodi.

Cosa fare per sbloccare la Postepay

La Postepay bloccata per smarrimento o furto non può essere sbloccata: in questo caso sarà necessario richiedere una nuova carta presso un Ufficio Postale. Mentre per sbloccare la Postepay dopo aver inserito un PIN errato, è necessario contattare il servizio clienti di Poste Italiane o recarsi presso un Ufficio Postale.

Se, invece, la carta è stata bloccata per transazioni sospette è necessario contattare il servizio clienti di Poste Italiane per chiarire la situazione e richiedere lo sblocco della carta. Se la carta è stata bloccata per aver inserito un codice 3D Secure errato, infine, è necessario contattare il servizio clienti di Poste Italiane per richiedere lo sblocco del servizio.