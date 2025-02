Se per caso hai dei figli a carico sbrigati a fare richiesta: ti danno un doppio bonus | È uno stipendio sano sano

Doppio bonus che, in alcuni casi specifici, può arrivare a valere quanto uno stipendio in più per le famiglie con figli a carico.

Essere genitori è una delle gioie più grandi della vita, ma anche una delle sfide più impegnative, soprattutto dal punto di vista economico.

Crescere un figlio comporta spese significative per cibo, vestiti, istruzione, attività extrascolastiche e molto altro. Per questo, ogni aiuto economico può fare la differenza.

Oggi vi parliamo di un’opportunità da non perdere, un vero e proprio doppio bonus che può rappresentare un sostegno concreto per le famiglie con figli a carico.

Nel corso di questo articolo, vi spiegheremo nel dettaglio di cosa si tratta, chi può beneficiarne e come fare domanda.

Il doppio bonus di cui parliamo rappresenta un’opportunità concreta per le famiglie con figli a carico di ottenere un sostegno economico significativo. Si tratta di un’agevolazione che, in determinate situazioni, può davvero fare la differenza. Il Bonus Cultura, un’iniziativa molto apprezzata dalle famiglie italiane, è stato rinnovato anche per quest’anno con una formula ancora più vantaggiosa. A partire dal 31 gennaio 2025, è attiva la piattaforma ufficiale per richiedere il contributo, che quest’anno si sdoppia in due agevolazioni distinte: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito.

A differenza degli anni precedenti, il Bonus Cultura non è più un unico contributo, ma si divide in due carte da 500 euro ciascuna: Carta Cultura Giovani, destinata ai ragazzi nati nel 2006 che nel 2025 compiranno 18 anni, e Carta del Merito, riservata agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti, 100/100 (anche con lode, ovviamente).

Entrambe le carte sono cumulabili, il che significa che un giovane può ottenere fino a 1000 euro, a patto di rispettare i requisiti specifici per ciascuna. Per la Carta Cultura Giovani il requisito principale è l’età (possono richiederla tutti i nati nel 2006). Per la Carta del Merito, oltre al voto di 100/100 alla maturità, è necessario che il richiedente non abbia ancora compiuto 19 anni al momento della domanda. Per ottenere il massimo importo (1000 euro), il valore Isee del nucleo familiare non deve superare i 35.000 euro. Tuttavia, gli studenti che hanno ottenuto 100/100 alla maturità possono accedere alla Carta del Merito anche se il loro Isee supera questa soglia.

La piattaforma per richiedere il Bonus Cultura è attiva dal 31 gennaio 2025. Per presentare la domanda, è necessario seguire questi passaggi: accedere al sito cartegiovani.cultura.gov.it, autenticarsi con Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e seguire le istruzioni.