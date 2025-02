Banconote, addio a come le conosciamo: la banca europea ha già deciso | Ecco i nuovi tagli

Gli euro in banconota stanno per cambiare volto: la moneta italiana va verso una trasformazione epocale e si rinnova dopo oltre vent’anni dalla sostituzione delle vecchie lire.

L’Europa si prepara a un cambiamento storico nella grafica delle banconote dei diversi tagli: dopo più di vent’anni dall’introduzione della valuta unica, la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato un restyling.

Il cambiamento non sarà immediato ma bisogna prepararsi all’arrivo dei nuovi euro che entreranno in circolazione nei prossimi anni e che finiranno anche nelle tasche degli italiani.

La trasformazione ha l’obiettivo di rinnovare il design con l’espressione di una narrazione più vicina ai valori europei ed è nata su un processo articolato che ha coinvolto sia esperti multidisciplinari che cittadini dell’Unione.

Le nuove banconote saranno ispirate a uno dei due temi finalisti selezionati dalla BCE: “Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione” e “Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità”.

Il processo di selezione delle nuove banconote europee

La decisione finale sulla grafica delle nuove banconote avverrà in più fasi. Il 31 gennaio 2025 la BCE ha reso noti i sei motivi grafici proposti per ciascuno dei due temi in gara. Nei mesi successivi, invece, verrà indetto un concorso aperto ai migliori bozzettisti d’Europa. I lavori di questi artisti saranno sottoposti al giudizio di una commissione composta da esperti e rappresentanti istituzionali.

I criteri di valutazione comprendono sia l’aspetto artistico che la capacità del design di incarnare lo spirito europeo. Ci sarà anche un’ulteriore consultazione pubblica, per fare in modo che la scelta definitiva incontri i gusti della cittadinanza. La diffusione delle nuove banconote non sarà immediata: una volta selezionato il tema vincente e i relativi disegni, si dovrà attendere ancora qualche anno prima che i nuovi euro vengano effettivamente introdotti nella circolazione quotidiana.

Le possibili immagini sui nuovi euro: personaggi storici o paesaggi e uccelli

Sono previsti design diversi a seconda del tema vincitore. Se il tema “Cultura europea” dovesse prevalere, ogni taglio di banconota rappresenterà figure e luoghi emblematici del patrimonio culturale europeo. Tra i personaggi proposti spiccano Marie Curie (20 euro), Leonardo da Vinci (100 euro) e Miguel de Cervantes (50 euro).

Se invece dovesse essere scelto il tema “Fiumi e uccelli”, sulle banconote saranno stampate immagini di specie aviarie simboliche in scenari naturali suggestivi, abbinati a raffigurazioni delle istituzioni europee. Il Martin pescatore e il Picchio muraiolo potrebbero comparire accanto a paesaggi fluviali e montani, mentre sul retro potrebbero esserci i principali edifici dell’UE, come, ad esempio, la Commissione europea.