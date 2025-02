Massa: nuova apertura sportello Hera servizi energia | Orari e Assistenza in Viale Europa

Apre a Massa il nuovo ufficio di Gruppo Hera, società leader nell’erogazione di gas ed energia in Italia. Ecco dove trovare lo sportello e gli orari per il pubblico.

Come molti ormai sapranno, il Gruppo Hera è una multiutility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici in Italia, e per la precisione rappresenta il terzo gestore italiano del settore.

Fondata nel 2009, Hera è diventata rapidamente uno dei principali operatori della penisola, gestendo i rifiuti, il trattamento delle acque e la distribuzione di energia dei rispettivi clienti.

Particolarmente presente in Emilia Romagna, la sua sede principale è a Bologna, ma negli ultimi anni il Gruppo Hera si è diffuso a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale, fino ad arrivare anche in Toscana, ove attualmente gestisce il Servizio Elettrico a Tutele Graduali dopo l’ingresso nel mercato libero.

Si tratta di un regime transitorio che è stato ideato e introdotto per facilitare la transizione dei clienti dal mercato tutelato a quello libero, in modo da salvaguardare le fasce più fragili della popolazione, e da oggi questa opportunità sarà fruibile anche dai cittadini di Massa, ove è sorto un nuovo sportello Hera. La clientela, che conta già più di 15.000 utenti tra Lucca, Arezzo e Massa-Carrara, avrà quindi a disposizione un nuovo punto di incontro con gli operatori per valutare le strategie e i piani più convenienti per le rispettive esigenze.

Il nuovo sportello Hera a Massa

Il 1 luglio 2024 il Gruppo Hera è finalmente approdato a Massa, e recentemente è stato inaugurato un nuovo sportello in Viale Europa 23. L’ufficio ha l’obiettivo di coprire il territorio in maniera più capillare, permettendo così all’azienda di assistere i clienti nella gestione delle forniture energetiche, fornendo loro consulenze personalizzate in base alle esigenze di consumo e alle caratteristiche delle rispettive abitazioni.

Al nuovo sportello, infatti, è possibile ricevere informazioni e supporto in merito alla gestione dei contratti energetici, aggiornamenti in merito alle offerte sostenibili (energie rinnovabili ed efficientamento energetico) e persino supporto tecnico, in modo da risolvere le anomalie che riguardano gli impianti elettrici e il gas. Il responsabile Vendita Mass Market Stefano Ioppolo ha commentato: “In un momento in cui c’è l’incertezza sugli andamenti dei prezzi delle commodity energetiche, è importante che i clienti capiscano quale offerta possa rispondere meglio alle proprie esigenze specifiche. Per questo siamo a disposizione dei cittadini di Massa, e in particolare dei clienti del Servizio a Tutele Graduali, che gestiamo in tutta la Provincia come, in Toscana, anche in quelle di Arezzo e Lucca“.

Al 2028 il nuovo Piano industriale #GruppoHera prevede:

📌 MOL complessivo: 1,7 miliardi€

📌 MOL a #valorecondiviso: 66% del MOL complessivo

📌 Dividendo: 17€cent per azione (+21%)

📌 Valore economico distribuito agli stakeholder dei territori: 10,8 miliardi€ pic.twitter.com/0dWhyDcgIR — GruppoHera (@GruppoHera) January 23, 2025

Gli orari di apertura dello sportello Hera

Il punto di contatto si trova, come anticipato, in Viale Europa 23, e seguirà i seguenti orari di apertura al pubblico.

I clienti (o i potenziali sottoscrittori) potranno beneficiare dell’assistenza di Hera dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00. Per quanto riguarda la fascia pomeridiana di servizio, lo sportello sarà aperto anche dalle 15.00 alle 18.00.