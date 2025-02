Bollette luce e gas, da questa data attivo lo sconto anziani: gli over 70 pagano una miseria | Ti basta indicare anche tua nonna

Chi fatica a sostenere le spese di casa può tirare un sospiro di sollievo: ecco la misura di sostegno pensata per abbassare i costi in bolletta e come richiederla a partire dalla presenza di un over 70 in casa.

Finalmente dallo Stato arriva un aiuto concreto per chi ogni mese deve far quadrare i conti con una pensione spesso insufficiente, soprattutto quando si tratta di pagare le utenze domestiche.

L’introduzione dello “Sconto anziani” sulle bollette di luce e gas promette di alleviare il peso delle spese fisse per chi ha superato i 70 anni: la riduzione è modesta ma si rivela preziosa nel lungo periodo.

Il rincaro dell’energia ha colpito duramente milioni di famiglie italiane negli ultimi mesi e c’è da aspettarsi che il problema sia diventato ulteriormente pressante per chi vive con una pensione minima.

Il nuovo sconto previsto si rivolge a una fascia particolarmente vulnerabile della popolazione, ma il beneficio non è riservato esclusivamente ai diretti interessati: ecco in cosa consiste e come richiederlo.

Sconto bollette 2025: gli anziani possono risparmiare in Posta

La riduzione sulle utenze domestiche prevista per il 2025 riguarda in particolare il pagamento delle bollette presso gli uffici postali: in questi casi gli over 70 potranno pagare una commissione ridotta rispetto alla tariffa standard. Attualmente, per ogni bollettino, la commissione ammonta a 1,30 euro, ma grazie alla nuova agevolazione, gli anziani pagheranno solo 0,70 euro. Si tratta di un calo di 0,60 euro a bolletta che, se sommato su base annuale e considerando il numero di bollette gestite mensilmente, comporta un risparmio significativo.

A differenza di altre misure di sostegno, che prevedono procedure burocratiche complesse e tempi di attesa infiniti, lo “Sconto anziani” si applica in modo semplice. Non sono previste domande da presentare o moduli da compilare: basta rientrare nella fascia di età prevista e pagare le bollette agli sportelli postali.

Delega del pagamento utenze: come si applica la riduzione sulla bolletta

Lo sconto sulle bollette prevede un’ulteriore agevolazione. Esiste, infatti, la possibilità di delegare il pagamento a un familiare nei casi in cui un anziano non possa recarsi personalmente agli uffici postali. Un parente può effettuare, quindi, il versamento al suo posto e ottenere comunque la riduzione prevista. L’unico requisito richiesto è l’esibizione della carta d’identità dell’intestatario over 70 dell’utenza.

Si tratta di una piccola ma significativa misura di sostegno che mira a facilitare la gestione delle spese domestiche per una categoria che si trova spesso in difficoltà da un punto di vista economico. Il minimo risparmio mensile è importante per tutte quelle persone per le quali è importante mettere da parte anche solo un euro.