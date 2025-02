Carrara: la piazza con la statua di Yoshin Ogata inaugurata ieri dalla sindaca Arrighi “Rendiamo ancora più bella la nostra città”

Inaugurata a Carrara la piazzetta all’incrocio tra via Verdi e via Mauro Dell’Amico: oltre alla riqualificazione, in loco è possibile ammirare l’opera di Yoshin Ogata.

Mercoledì 5 febbraio a Carrara è stata inaugurata la piazzetta di fronte alla scalinata della Chiesa di San Francesco e all’ingresso del MUDAC in presenza del sindaco della città, Serena Arrighi.

Si tratta di un ambizioso investimento che ha richiesto oltre 300mila euro interamente attinti dalle casse comunali, una riqualificazione accurata e armoniosa che vanta persino un ragguardevole fiore all’occhiello: si tratta della scultura “Canto d’acqua”, realizzata da Yoshin Ogata e successivamente donata alla comunità carrarese.

Classe 1948 e nato in Giappone, Yoshin Ogata ha studiato in diverse città europee, tra cui Londra, Milano, Roma, Firenze e, soprattutto, Carrara, ove ha perfezionato la sua tecnica presso l’Accademia di Belle Arti, e la sua donazione testimonia l’affezione dello scultore per la patria del marmo bianco.

Autore di numerose opere di prestigio internazionale, come “Cerchi d’acqua”, “Felice volo” e “Water song”, Ogata ha ceduto a Carrara il suo suggestivo monolite “Canto d’acqua”, che d’ora in avanti accoglierà i visitatori da uno degli ingressi alla città.

La riqualificazione della piazzetta

I lavori di rinnovamento della piazzetta tra via Verdi e Via Mauro Dell’Amico fanno parte di un più ampio progetto di riqualificazione di Carrara Est, che prevede il rifacimento dei marciapiedi e la creazione di nuovi spazi verdi.

La vecchia pavimentazione in mattonelle è stata sostituita con una combinazione di pietra arenaria di Matraia e listelli decorativi in marmo bianco, mentre le aree erbose sono state arricchite di nuove aiuole e piante di bosso, ulivo e acero rosso. Inoltre, sono stati realizzati dei passaggi pedonali rialzati per collegare la piazza con i marciapiedi di via San Francesco e via Verdi. Al vertice della piazzetta, come anticipato, sorge ora la scultura “Canto d’Acqua”, e Yoshin Ogata, che al momento si trova in Giappone, ha affidato a un portavoce un commosso discorso di ringraziamento e stima nei confronti della città di Carrara.

L’intervento di Serena Arrighi

Il Sindaco Serena Arrighi ha espresso ampia soddisfazione per i risultati raggiunti, commentando, come riporta anche lavoceapuana.com: “Siamo qui oggi per l’inaugurazione di questo luogo piccolo ma importante, in quanto ingresso alla nostra città arrivando da Massa. Abbiamo iniziato un percorso di riqualificazione dei vari luoghi di Carrara Est, e questa piazzetta è solo un assaggio degli interventi del prossimo futuro“.

Dopo l’allestimento della tendostruttura al Campo dei Pini, la sistemazione del muro di Città Giardino e la messa in sicurezza di via Elisa, infatti, il prossimo obiettivo dell’Amministrazione carrarese è quello di iniziare i lavori di restauro presso la scuola Giromini, oltre che riqualificare le fermate del trasporto pubblico locale.