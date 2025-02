Marina di Massa: nave Guang Rong contro il pontile, interviene il geologo | “Il porto non è sicuro”

Dopo l’incidente della nave mercantile Guang Rong contro il pontile di Marina di Massa, arriva il momento delle valutazioni specialistiche.

Da giorni la tranquilla comunità di Marina di Massa è finita sotto ai riflettori nazionali a causa di un sinistro navale che ha catturato l’attenzione di stampa e TG, e che ha coinvolto la nave mercantile Guang Rong, battente bandiera cipriota.

L’incidente, verificatosi nelle ultime ore della giornata del 28 gennaio, ha provocato il crollo parziale del pontile, e da giorni sono in atto febbrili lavori di contenimento per prevenire lo sversamento di carburante dalle cisterne dell’imbarcazione.

Circa 102 tonnellate di gasolio, infatti, sarebbero ancora a bordo, e le Autorità hanno perciò disposto l’installazione di panne galleggianti e assorbenti nel perimetro intorno alla Guang Rong e persino a riva.

Se il carburante dovesse fuoriuscire, esso potrebbe provocare dei danni irreparabili all’ecosistema marino, specialmente al Santuario Pelagos, mentre le criticità riportate dal pontile – nonostante la messa in sicurezza – potrebbero compromettere la stabilità dell’intera struttura. C’è inoltre il rischio che un rapido peggioramento delle condizioni meteo (si prevede pioggia da sabato 8 febbraio fino ai primi giorni della prossima settimana) ostacoli ulteriormente le operazioni di recupero e di bonifica. Sul posto è giunto anche il geologo Riccardo Caniparoli, e le valutazioni dello specialista, purtroppo, non appaiono particolarmente ottimistiche.

Il report di Riccardo Caniparoli sull’incidente della Guang Rong

Caniparoli ha sottolineato che i fondali, bassi e sabbiosi, rendono difficile il pompaggio del carburante, e tale eventualità aumenta inoltre il rischio di sversamenti. Inoltre, il geologo ha paventato la possibilità che si creino ulteriori danni alla struttura del pontile, se non si interviene con tempestività e precisione.

Infine, la mancanza di un piano di intervento dettagliato potrebbe ostacolare e prolungare i lavori delle squadre specializzate, esponendo così l’area a potenziali danni ambientali.

L’avvertimento di Caniparoli: “Errori e disastri”

Come riporta anche lavoceapuana.com, il geologo ha riferito: “Quanto accaduto alla Guang Rong, andata a schiantarsi contro il pontile di Marina di Massa il 28 gennaio, sta a dimostrare ancora una volta quanto il Porto di Carrara, realizzato alla foce del torrente Carrione e in un tratto di costa bassa e sabbiosa tra la foce del fiume Magra e il fiume Frigido, non sia un porto e non sia sicuro“. E ha affondato: “Alla luce di quanto accaduto, c’è sempre da chiedersi come si possa pensare di ampliarlo quando i fondali non ci sono, e sono soggetti a continui e imprevedibili mutamenti“.

Caniparoli ha infine concluso: “La poca conoscenza dell’evoluzione dinamica degli equilibri ambientali genera questi errori e disastri“. La comunità di Marina di Massa, ovviamente, auspica da giorni che il relitto venga rimosso completamente, senza creare danni aggiuntivi alle strutture, e soprattutto all’ecosistema marino.