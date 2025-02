Pensioni Marzo, l’Inps non ne vuole sapere nulla: “il 1° non vi mandiamo niente” | Dovrete aspettare questo giorno

Se sei titolare di pensione, preparati, a marzo dovrai attendere per poterla ritirare. L’Inps non paga il primo del mese.

Se c’è una certezza per chi si reca presso qualunque ufficio postale sul territorio italiano il primo di ogni mese è che dovrà fare una fila infinita.

Questo perché i primi giorni sono dedicati al pagamento delle pensioni, per cui tutti coloro che ne percepiscono una si riverseranno a reclamarla.

Anche se per evitare che gli uffici si blocchino totalmente per questo tipo di operazione, gli aventi diritto sono stati scaglionati a gruppi secondo la lettera iniziale del cognome, in ordine alfabetico.

Ma a marzo le cose cambiano, e l’Inps non renderà disponibile il pagamento. Come mai questo cambiamento?

Pensioni marzo: in arrivo solo il 3

Quando vengono pagate le pensioni? Per capirlo riportiamo ciò che ricorda la stessa Inps. Ovvero che per quanto riguarda questi pagamenti compresi indennità di accompagnamento per invalidità civile e anche rendite vitalizie dell’ Inail, saranno erogati il primo giorno bancabile del mese oppure quello successivo in caso di giornata festiva o non bancabile. Fa eccezione a questa prassi solo il mese di gennaio ovviamente, poiché il pagamento avviene il secondo giorno utile dopo Capodanno. Per intenderci, se il primo giorno del mese è festivo o cade durante il weekend, bisognerà attendere il giorno successivo in cui banche e Poste saranno operative.

Ma cosa significa giorno bancabile e perché differisce da ufficio postale a banca? Si tratta di un giorno in cui i due uffici effettuano regolarmente operazioni finanziarie. Ecco perché non è lo stesso per entrambe. Mentre Poste Italiane lavora dal lunedì al sabato, e include quindi tutti i giorni feriali, per le banche questo periodo va da lunedì a venerdì.

Le banche non erogano il primo del mese

Il calendario del pagamento delle pensioni del 2025 quindi è già deducibile, e per il motivo appena spiegato si capisce perché a marzo il denaro sarà disponibile solo il terzo giorno del mese.

Il primo marzo infatti cade di sabato, per cui chi percepisce la propria pensione presso Poste Italiane non avrà nessun cambiamento poiché risulta un giorno lavorativo e quindi bancabile. Mentre coloro i quali ricevono la propria pensione presso un qualunque istituto bancario, dovranno attendere fino al lunedì successivo, il 3 per l’appunto. Ecco spiegato il semplice motivo. Del resto anche nei mesi di giugno e novembre presso Poste Italiane le pensioni saranno pagate il 3.