Buoni fruttiferi, spunta la mega offerta delle poste: 5000€ in più sul conto ogni anno

Grande opportunità di risparmio da Poste Italiane: con la mega offerta ti ritrovi a fine anno con ben 5000 euro in più sul conto.

Un tempo nemmeno troppo lontano i nostri antenati mettevano i risparmi – quando ce n’erano – al sicuro in casa, sotto una mattonella. O dentro il materasso.

Poi, quando è stata raggiunta una certa stabilità economica, con un lavoro remunerato regolarmente, è nata la necessità di poterli conservare in un luogo sicuro oltre la propria casa.

Istituti bancari e soprattutto Poste Italiane sono sembrati la soluzione ideale per i piccoli risparmiatori. Quale posto più sicuro per custodire il nostro denaro anche per anni?

Conto corrente, libretto di risparmio; questi strumenti si sono rivelati estremamente utili allo scopo. Peccato che il denaro conservato così, nel tempo non solo non produce nessun utile, ma addirittura potrebbe diminuire a causa di tasse, bolli e inflazione. Poste Italiane in questo momento offre una valida alternativa: la mega offerta che ti fa ritrovare a fine anno con 5000 euro in più sul conto corrente. Scopriamola.

Buoni fruttiferi: da Poste Italiane la mega offerta

Come abbiamo visto a minacciare il nostro denaro messo a “riposo” in un conto corrente c’è anche l’inflazione. Che significa? Che quello che noi abbiamo messo via con tanto sacrificio, e custodito con tanta solerzia attendendo di poterne beneficiare un domani, nel corso del tempo vale meno. Cala il potere d’acquisto, e se oggi per esempio con 100 euro puoi fare la spesa per una settimana, tra 10 anni ce ne vorranno 200. Questa è l’inflazione.

Senza contare poi il rendimento nullo. Nessun interesse o troppo basso, talmente basso che viene mangiato da tasse e bolli applicati al conto. Come fare? Investire, questa è la soluzione. E in questo ci aiuta Poste Italiane con la sua mega offerta: i buoni fruttiferi che consentono un grosso risparmio e un alto rendimento.

Un risparmio da non credere

In quest’ottica è stato emesso recentemente il buono premium. Con una durata di appena 12 mesi il rendimento lordo è stato del 3%. E quindi, con un investimento di 5000 euro, allo scadere dell’anno il rimborso totale è stato di 5.131,25€. Ma non è tutto; per chi può attendere più tempo ci sono anche altre offerte altrettanto vantaggiose.

Per esempio il Buono 4 anni plus a scadenza, sempre con investimento iniziale di 5000 euro, riconosce ben 5222, 89 euro. Oppure il buono 3×2 dalla durata massima di 6 anni matura interessi ogni triennio, e alla scadenza il valore di rimborso, netto, sarà 5338,56 euro. Mica male, chiedi ad un consulente.