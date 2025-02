Codice della strada, scatta il divieto “lega nord”: su queste strade addio occhiali da sole alla guida | Salvini ha proibito anche questo

Preparati a dire addio agli occhiali da sole mentre sei alla guida di queste strade perchè scatta il divieto “lega nord”.

Il dibattito sulla sicurezza stradale è sempre aperto e ricco di sfaccettature, spesso anche curiose.

Mentre si discute di limiti di velocità, zone a traffico limitato e nuove tecnologie per la sicurezza, una recente ordinanza ha riportato sotto i riflettori un tema che potrebbe sorprendere molti.

Stiamo parlando del divieto di indossare occhiali da sole alla guida in determinate circostanze e su alcune strade.

Quindi se state pensando di mettervi al volante con gli occhiali da sole, meglio cambiare idea all’istante.

Basta occhiali da sole

Come si impara fin da bambini, le norme del Codice della Strada mirano a ottenere sempre un duplice risultato, qualunque esse siano: da una parte, garantire l’equa fruizione della strada da parte di tutti i soggetti, in uno qualunque dei modi ammessi. Dall’altra, permettere che questo possa esser fatto nelle migliori condizioni di sicurezza possibile, provando a tutelare l’incolumità delle persone e la preservazione delle cose (private e pubbliche) al massimo possibile.

Tra indisciplina, infrazioni vere e proprie, reati gravi e maleducazione dilagante in strada vediamo tutt’altro ogni giorno e ogni giorno emerge una nuova necessità di tutela, un diritto violato, una sicurezza messa a repentaglio. Ed è per questo che spesso le autorità e le istituzioni prendono delle decisioni che possono sembrare drastiche, e a volte anche poco comprensibili, almeno a bocce ferme come nel caso degli occhiali da sole.

Stop occhiali, se li usi alla guida sei in difetto

Gli occhiali da sole, alla guida, sono in realtà molto, molto utili. Ci si trova ad usarli in molti casi specie quando la luminosità stradale è molto intensa a causa dei raggi solari o del riflesso, magari, su tratti innevati. Viceversa, però, ci sono delle situazioni in cui usare gli occhiali da sole può essere un problema o, per meglio dire, può causare un problema.

Si tratta di quei ‘tratti’ di strada in cui, per questioni di visibilità e di scarsità di luce, gli occhiali da sole possono impedire a chi guida di avere una piena e profonda e totale visuale di ciò che accade intorno: come nelle gallerie. Ecco, appunto, il divieto è questo. Su strade con gallerie, è vietato usare gli occhiali da sole: una volta usciti dalla galleria, naturalmente, si possono usare di nuovo. Ma non dentro gallerie o tratti bui.