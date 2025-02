“Ho lasciato il telefono a casa”: 1900€ di multa sul momento | Al posto di blocco devi essere sempre reperibile

Dimenticare il cellulare a casa può costare caro: quasi 2000€ di multa. Ma perché una semplice dimenticanza è diventata così rilevante durante un controllo stradale?

Nell’era della comunicazione costante, dove il cellulare è diventato un’estensione della nostra mano, dimenticarlo a casa può sembrare un’evenienza rara.

Eppure, questa “distrazione” può costare molto cara, soprattutto se si incappa in un posto di blocco.

La legge, infatti, prevede che gli automobilisti siano sempre reperibili e in grado di mostrare i documenti del veicolo e di identità.

Ma cosa succede se, per una sfortunata dimenticanza, ci si ritrova senza telefono e, di conseguenza, senza documenti digitali a portata di mano? La risposta potrebbe sorprendere: una multa salatissima, che può arrivare fino a 1900€!

Presta molta attenzione

Nell’era digitale, lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile sia per il lavoro che per la vita privata. Ma questa onnipresenza tecnologica può anche trasformarsi in un boomerang, soprattutto quando si tratta di guidare. Se da un lato l’utilizzo del cellulare alla guida è giustamente demonizzato e severamente sanzionato dal Codice della Strada, dall’altro lato, paradossalmente, dobbiamo averlo con noi in auto, pena sanzioni che possono raggiungere cifre astronomiche, sfiorando i 2.000€.

Il telefono è diventato uno strumento cruciale anche per i controlli su strada, non solo per le chiamate in vivavoce o per il navigatore, ma soprattutto per la dematerializzazione dei documenti. Patente, libretto di circolazione, carta d’identità e persino le tessere dei supermercati sono sempre più spesso in formato digitale sui nostri smartphone. E, come se non bastasse, nel 2025, in Italia, la patente di guida diventerà digitale a tutti gli effetti trasformata in un QR Code tramite l’app IO. In caso di posto di blocco, o peggio, di incidente, se non abbiamo con noi il telefono, e quindi i documenti digitali, rischiamo una multa salata, esattamente come se non avessimo i documenti cartacei.

Ecco cosa rischi

Attualmente, guidare senza patente comporta una sanzione amministrativa da 42 a 173€ per le auto e da 26 a 102€ per i ciclomotori. Ma se non si esibisce il documento entro un certo termine, la multa può aumentare, arrivando a cifre tra 430 e 1.731€. A questa sanzione pecuniaria, si aggiunge il rischio di vedersi decurtati punti dalla patente e, nei casi più gravi, la sospensione della patente stessa.

La soluzione più ovvia per evitare questa spiacevole situazione è fare attenzione a non dimenticare il telefono a casa, soprattutto quando si guida. Ma, in caso di “emergenza”, si può sempre cercare di spiegare la situazione alle forze dell’ordine, sperando nella loro comprensione. Inoltre, è sempre consigliabile avere una copia cartacea dei documenti più importanti, da tenere nel portafoglio o nel vano portaoggetti dell’auto.