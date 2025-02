Lavatrice, hai sempre sbagliato: saluta i 40° subito | Devi lavare tutto a questa precisa temperatura

Se anche tu hai l’abitudine di lavare i tuoi capi a 40 gradi in lavatrice dovresti smettere subito. La temperatura giusta è un’altra.

Spesso compiamo delle azioni in maniera automatica, perché così abbiamo sempre fatto o così ci è stato insegnato, senza fermarci davvero a riflettere.

Per esempio, quando carichi la lavatrice con il tuo bucato, sicuramente tutto quello che fai è separare i bianchi dai colorati, magari i più delicati, e poi impostare sempre lo stesso programma e la stessa temperatura per ognuno di essi.

Il pensiero comune è che utilizzare temperature molto alte potrebbe rovinare i tessuti. Mentre quelle troppo basse non laverebbero bene.

Qualcuno quindi cerca un compromesso, e imposta tutti i lavaggi a 40 gradi. L’acqua così non è né troppo calda né troppo fredda, e si pensa che vada bene per tutto. Ma è davvero così?

Lavatrice: non usare i 40 gradi

Come abbiamo accennato c’è chi utilizza la temperatura di 40 gradi per ottenere una via di mezzo. In realtà non sempre questa è la scelta giusta, in quanto potrebbe non soddisfare le nostre aspettative. Nei capi più resistenti come lenzuola e asciugamani, che sono allo stesso tempo quelli a cui prestare particolare attenzione, potrebbe risultare troppo bassa. Non riuscire cioè a igienizzare ed eliminare i batteri, lasciando un bucato pulito si, ma non profondamente come vorremmo.

Al contrario, per alcuni tipi di tessuto invece potrebbe risultare troppo alta, e rovinare i capi o farli scolorire. Insomma, leggere l’etichetta di ogni capo da lavare sarebbe l’ideale, ma una gran perdita di tempo, nonché impossibile da mettere poi in pratica. Ma allora qual è la giusta temperatura?

La temperatura ideale

Lavare tutti i tessuti e tutti i capi a 40 gradi non va è la mossa giusta ed è arrivato il momento di cambiare questa abitudine. Per eliminare germi e batteri, e quindi igienizzare i capi, la temperatura giusta è di 60 gradi. Questa andrà quindi bene per lenzuola e asciugamani, e tutti quei tessuti resistenti che hanno bisogno di una pulizia profonda, come alcuni abiti da lavoro. Non temere per i tessuti, basta impostare una centrifuga più bassa.

Invece per i capi più delicati o i colorati, una temperatura di 30 gradi è ideale per pulire senza far disperdere i colori e senza rovinare i tessuti. Cerca però in questo caso di utilizzare detersivi adatti, che agiscono anche a freddo, magari con aggiunta di candeggina delicata. Come vedi, la via di mezzo non è sempre la scelta giusta, ma in ogni caso consigliamo di dare sempre un’occhiata all’etichetta.