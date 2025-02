Sopralluogo scuole del Sindaco Persiani e dell’assessora Bertoneri: studenti trasferiti dal Parini

Studenti in classe - Lagazzettadimassaecarrara.it (Fonte Pexels)

Il Sindaco Francesco Persiani visita assieme a Monica Bertoneri le scuole di Alteta e Mirteto dopo il trasferimento dei ragazzi dell’istituto Parini.

Finalmente gli studenti della scuola Parini di Romagnano hanno trovato una nuova sistemazione dopo il trasloco dal loro istituto, attualmente inagibile poiché sottoposto a urgenti lavori di rinnovamento. Lavori che da settimane impensieriscono la comunità locale.

La scuola, situata nel cuore dell’Istituto Comprensivo Massa 6, sta infatti subendo una serie di interventi di riqualificazione a causa di gravi problemi strutturali e sismici, migliorie necessarie per garantire in futuro la sicurezza degli studenti che vi trascorreranno le ore dedicate alla didattica, nonché del personale scolastico.

Alcune indagini strutturali hanno infatti rilevato che l’edificio presentava vulnerabilità significative, soprattutto in termini di stabilità sismica, e l’Amministrazione comunale ha quindi scelto di agire tempestivamente, provvedendo a trasferire gli studenti del Parini presso le vicine scuole di Alteta e Mirteto.

L’ordinanza di Francesco Persiani, infatti, risale al dicembre del 2024, e ora il primo cittadino di Massa ha compiuto un sopralluogo per verificare le condizioni dei ragazzi dopo il recente trasloco.

Il trasferimento degli studenti

Lunedì 3 febbraio le classi della scuola primaria sono state trasferite nella struttura equivalente di Alteta, mentre quelle della secondaria hanno traslocato presso l’istituto di Mirteto. Per facilitare gli spostamenti, il Comune di Massa ha messo a disposizione dei ragazzi un servizio di trasporto scolastico, garantendo così la piena continuità delle attività didattiche, e nelle ultime ore il Sindaco Persiani, accompagnato dall’assessore Monica Bertoneri, ha compiuto un sopralluogo per verificare condizioni attuali degli alunni.

La visita sembra aver rassicurato il primo cittadino di Massa, che ha dichiarato, come riporta anche lavoceapuana.com: “Questa mattina, assieme all’assessore Monica Bertoneri, ho effettuato un sopralluogo nelle scuole di Alteta e Mirteto, che da lunedì hanno accolto gli studenti della scuola Parini. Siamo felici di constatare che l’atmosfera era serena, con i ragazzi tranquilli e le attività didattiche riprese con continuità“. La prospettiva del trasloco aveva infatti suscitato preoccupazione in molte famiglie, ma Persiani ha provveduto a tranquillizzare anche i genitori più titubanti.

“Il nostro impegno non si ferma”: le garanzie di Persiani

Il Sindaco di Massa ha inoltre ammesso: “Sappiamo che l’inizio ha comportato qualche inevitabile disagio, ma oggi abbiamo trovato ambienti accoglienti e funzionali. Naturalmente, ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare, e per questo abbiamo preso nota di ciò che serve per rendere la situazione ancora più confortevole per studenti e docenti“.

Ha poi assicurato: “Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo i sopralluoghi anche nelle altre scuole, monitorando le condizioni degli edifici e intervenendo dove necessario“. Persiani ha infine chiosato con ottimismo: “Insieme possiamo farcela! Grazie a tutti per la collaborazione e per la pazienza“.