Banca, sul conto corrente trovi la novità: nessuno ti aveva avvertito prima | Ad ogni pagamento che fai devi aggiungere questa cifra

Novità per i correntisti, che avranno una bella sorpresa riguardo i loro conti correnti. Per ogni pagamento dovranno sborsare questa cifra.

Essere titolari oggi di un conto corrente ha i suoi pro e i suoi contro, ma non se ne può fare certamente a meno.

Attraverso questo strumento possiamo ricevere il nostro stipendio quando siamo lavoratori, la nostra meritata e sudata pensione, e pagare le bollette.

La comodità di poter addebitare tutti i pagamenti che avverranno automaticamente, senza doverci più preoccupare delle scadenze o fare la fila, non ha prezzo.

Quello che ha un presso invece è un altro tipo di pagamento. La novità che non ti aspettavi è proprio questa.

Banca: la novità sul conto corrente

Oggi il mondo corre veloce, e noi dobbiamo stare al passo con i tempi. Mentre la tecnologia avanza, c’è sempre qualcuno che cerca di rimanere ancorato ad abitudini che dovrebbe invece cambiare. Tra queste, l’utilizzo del contante. Da diverso tempo il Governo si sta muovendo in tal senso, cercando di scoraggiare il più possibile questo metodo di pagamento per favorirne uno tracciabile.

Pos, carte di credito e di debito, assegni, bonifici: tutto questo serve a tenere sotto controllo il flusso di denaro ed evitare il più possibile i pagamenti in nero e, quindi, l’evasione fiscale. Ma se fino ad ora si parlava di un tipo di pagamento gratuito, ora ci si ritrova a doverlo pagare.

Il pagamento non è gratuito

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare della novità che sta investendo le banche di tutta Europa, ovvero i bonifici istantanei che non si pagano più. In realtà, l’informazione arrivata alle orecchie dei correntisti è errata, poiché non si tratterà di un metodo totalmente gratuito. Quindi quelli che pensavano di risparmiare qualcosa hanno avuto una brutta sorpresa sul conto.

Il bonifico istantaneo si paga esattamente come quello ordinario. Questo è il cambiamento entrato in vigore dal 9 gennaio 2025: non ci saranno più costi aggiuntivi come succedeva fino a questa data. La modifica alle regole dei pagamenti a mezzo bonifico serve per facilitare le cose agli utenti e incentivare l’uso di strumenti digitali per i pagamenti e i movimenti di denaro. Sempre più persone infatti utilizzano l’utilissimo e comodo home banking, per cui non dover più pagare un sovrapprezzo per un bonifico istantaneo è un buon cambiamento, poiché prima questo costituiva di fatto un deterrente. Oggi invece tutte le banche offriranno la possibilità di utilizzare questo metodo veloce e sicuro, senza costi extra. Ma che ha comunque un costo.