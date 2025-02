Bollo auto, lo paghi la metà se rientri in queste date: lo sconto è immediato | Ufficiale da oggi

Da oggi se rientri in alcune date potresti avere la fortuna di pagare il bollo auto la metà. Meglio se ti informi, lo sconto è immediato.

Il bollo auto tocca a tutti, sembra non esserci scampo o scappatoia. Ci sono solamente alcun deroghe, che però, essendo una tassa regionale, sono stabilite in maniera diversa.

Un’eventuale sconto o esenzione infatti dipendono dalla regione di appartenenza e da alcuni criteri come il tipo di veicolo, il livello di emissioni, e altri che vengono presi in considerazione di volta in volta.

Per fare un esempio, ci sono alcune regioni che offrono degli sconti alle auto più moderne con basse emissioni e quindi elettriche, a gas naturale o ibride. Alcune si spingono a offrire un’esenzione totale, ma solo per i primi anni dall’immatricolazione.

Quindi non è facile stabilire chi paga e quanto, tante sono le variabili. Sembra proprio invece che chi rientra in certe date, pagherà il bollo la metà. Ma quali sono?

Bollo auto: paghi la metà se rientri in queste date

Come abbiamo visto ci sono diverse variabili che determinano chi e quanto debba pagare il bollo auto. Oltre alle eccezioni già indicate per esempio, possono usufruire di agevolazioni alcune categorie protette come nuclei familiari a basso reddito o disabili. Appunto, conoscerle tutte è impossibile, meglio verificare presso il sito della propria regione di appartenenza.

A parte alcune pochissime eccezioni infatti il bollo auto è una tassa gestita dalle regioni. Mentre in Friuli Venezia Giulia e Sardegna la gestione è affidata direttamente all’Agenzia delle Entrate. Spesso si pensa erroneamente che avere l’auto in garage non utilizzata renda automaticamente esenti dal pagamento. In realtà trattasi di tassa di possesso, non di circolazione, come era chiamata una volta. Quindi il solo fatto di possedere un’auto, fosse anche il vecchio ricordo della nonna, che non cammina ormai più ed è sempre parcheggiata nel box, obbliga al pagamento. Una brutta notizia, non c’è che dire. Ma che per alcuni però potrebbe essere buona. Almeno per chi rientra in alcune date.

Chi è il fortunato

Abbiamo visto che c’è la possibilità di usufruire di agevolazioni per quanto riguarda il pagamento del bollo auto. Ad esempio avere una disabilità fisica o psichica, riconosciute ai sensi della ormai nota Legge 104. Ma non solo, anche chi rientra in alcune date può pagare meno, o non pagare affatto.

Ovvero, chi possiede un’auto considerata storica, quindi che abbia più di 30 anni. Mentre quelle che hanno un’età compresa tra 20 e 29 anni beneficiano di una riduzione del 50% , generalmente purché non siano utilizzate per uso professionale.