Isolamento termico, non useremo più il cappotto termico: da ora basta un foglio di questo materiale | Casa fissa a 27° anche in inverno

Da oggi basta interventi costosi e invasivi per isolare le nostre abitazioni. Ora basta un semplice foglio, e addio cappotto termico.

Cappotto termico addio? Sembrerebbe proprio di si. Da oggi arriva una novità incredibile che promette un perfetto isolamento termico senza costare tanto.

Isolare la propria abitazione è un passo fondamentale per risparmiare sui costi di riscaldamento in inverno, e anche raffrescamento in estate.

Negli ultimi anni tutti gli occhi sono stati puntati sul cappotto termico. Che però è alquanto costoso. Senza contare quanto è invasiva l’installazione.

Ma a quanto pare una nuova era sta arrivando, e non dovremo usare più grossi pannelli, ma un semplicissimo e sottile foglio che offre un isolamento maggiore, a costi minori.

Isolamento termico: addio cappotto, da oggi basta un foglio

Possiamo isolare casa senza dover chiamare una ditta per l’installazione – lunga e onerosa – dei pannelli che compongono il cappotto termico. Non è un sogno, ma si sta facendo strada un nuovo metodo rivoluzionario che consiste in un semplice foglio. Con la stessa resa, ma molto più economico: queste le promesse.

Non sempre infatti è possibile isolare la propria abitazione con il cappotto. I pannelli sono molto ingombranti, e occupano quindi spazio. E se non si possono installare all’esterno – per esempio se abiti in un condominio – l’unica alternativa è posarli all’interno, riducendo così considerevolmente lo spazio delle camere. E vogliamo mettere i costi e il fastidio di dover sgomberare gli ambienti per consentire la posa? Impensabile. Con il nuovo metodo invece non avrai più una riduzione dello spazio, e ti costerà molto meno. Tutto questo grazie ad un foglio.

Abbatti i costi e recupera spazio

Stiamo parlando di un materiale che promette lo stesso isolamento dei grossi pannelli del cappotto, in meno spazio. Può essere installato sia all’esterno che all’interno dell’abitazione, senza grossi interventi di posa, e costa quindi considerevolmente meno. Si chiama Aerogel, ed è un materiale incredibile. Sul sito aeropan.it il pannello Aeropan è così presentato: “Aeropan® è un pannello studiato per l’isolamento termico di tutte le strutture edilizie che necessitano del maggior grado di coibentazione nel minor spazio possibile. È composto da un isolante nanotecnologico in Aerogel accoppiato a una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro”.

Con fogli di soli 10 mm di spessore, Aeropan consente un perfetto isolamento termico di tutti quegli edifici che hanno bisogno di un intervento senza essere però né troppo invasivo né troppo costoso. In alcuni casi infatti può costare anche meno di 100 euro per 10 metri quadri.