“Scatta la prescrizione”: Salvini annuncia l’addio ai bolli non pagati | Non possono chiederti nulla indietro

Non devi più preoccuparti dei bolli auto non pagati: arriva la prescrizione grazie a Salvini. Quando e cosa dobbiamo fare.

Bollo auto addio. Sarebbe bello ma purtroppo non è ancora il momento di dare questo annuncio, che tutti aspettano.

Perché, inutile negarlo, si tratta di una delle tasse più odiate dal popolo italico. Tanto che in migliaia decidono ogni anno di sottrarsi.

A volte lo fanno in maniera inconsapevole, ritenendo che un’auto non utilizzata e ferma in garage non sia tenuta al pagamento. Non è così. Trattandosi di una tassa di possesso, si paga a prescindere dall’utilizzo del veicolo.

Ma cosa succede per chi, scientemente o meno, non paga il bollo auto? Buone notizie, scatta la prescrizione, grazie a Matteo Salvini.

Bollo auto: scatta la prescrizione

Cosa succede se non si paga il bollo auto? Essendo una tassa che va alla regione – a parte Sardegna e Friuli Venezia Giulia., che destinano questi proventi all’Agenzia delle Entrate – si sottraggono soldi utili di cui beneficeremmo anche noi. Soldi che verrebbero impiegati per finanziare infrastrutture e manutenzione delle strade.

E ovviamente si va incontro a sanzioni. Pagare in ritardo non è certo conveniente, anche se quando si tratta di un periodo breve interessi e more non sono altissime. Nello specifico, come riporta cercoassicurazioni.it: “entro il 15° giorno di ritardo, la sanzione è pari allo 0,08% dell’importo dovuto per ogni giorno accumulato”. Sanzione che va a crescere e infatti “oltre 90 giorni e fino a 12 mesi, la sanzione è pari al 3,13% dell’imposta”. A cui si aggiungono gli interessi legali giornalieri. E se non paghiamo per anni? Parte la contestazione, arriva a bussare l’Agenzia delle Entrate Riscossione e scatta il fermo amministrativo dell’auto. Almeno fino ad oggi, che arriva la prescrizione.

Quando non si paga più

Il bollo auto non pagato può andare in prescrizione? Certamente si, come per ogni pagamento. Il termine della sua scadenza è esattamente di tre anni. Dopo questo tempo non sarà più dovuta nessuna somma, nessuno potrà venire a bussare alla tua porta. Con una sola eccezione.

Per poter beneficiare della prescrizione, nel corso dei tre anni dalla scadenza del bollo non devi essere raggiunto da nessuna notifica. Nel caso in cui infatti dovessi ricevere un sollecito di pagamento dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, la prescrizione decade, e devi ricominciare da capo. Solo nel caso in cui quindi non ti viene contestato nessun mancato pagamento, puoi dire addio a quel bollo auto non pagato.