Strisce pedonali, nuovo divieto di rallentamento: devi passare a velocità sostenuta | Nelle metropoli la legge lo dice chiaramente

In prossimità delle strisce pedonali devi aumentare la velocità invece di rallentare: lo dice la legge. Le cose sono cambiate.

Sembra impossibile a guardare oggi, ma c’è stato un tempo in cui i bambini potevano giocare per strada, il parcheggio si trovava in un attimo e i pedoni erano padroni della via.

Un tempo, nemmeno tanto lontano in realtà, in cui le auto e i veicoli in generale erano davvero pochi, e la circolazione non era congestionata come lo è oggi.

Che siamo arrivati al punto che ci sono più auto che parcheggi, e quei pochi che ci sono ce li litighiamo. Tutti nervosi, tutti di fretta, e se ti trovi a dover attraversare la strada devi avere mille occhi.

Perché se è vero che il pedone sulle strisce pedonali ha sempre ragione, è anche vero che le cose cambiano in continuazione. E anche questa certezza potrebbe crollare.

Strisce pedonali: vietato rallentare

Abbiamo poche certezze nel traffico, regole alle quali attenerci per la nostra e la altrui sicurezza. Chi ha la precedenza, come disporsi sulla carreggiata, i limiti di velocità. E soprattutto, sappiamo che quando ci troviamo in prossimità delle strisce pedonali e scorgiamo qualcuno che si appresta ad attraversare, dobbiamo rallentare. O almeno è quello che ci hanno insegnato a scuola guida, e che ci detta il buonsenso.

Ma le cose sono cambiate, tutto è in continua evoluzione. E i pedoni da oggi dovranno fare attenzione: le regole sono altre, le auto dovranno accelerare invece che rallentare. Ma come è possibile?

I pedoni devono dare la precedenza

Tutto questo potrebbe accadere in Cina. Il Paese ha un traffico congestionato, e pare che i pedoni non facciano molta attenzione quando attraversano la strada. Per questo qualcuno vorrebbe cambiare le regole, e invertire i ruoli. Per esempio leggiamo su zhishanglvshi.com: “la maggior parte degli automobilisti ha chiesto l’annullamento della regola di ‘dare la precedenza ai pedoni’ per ripristinare la sicurezza del traffico […] i comportamenti di passare col rosso e di attraversare la strada con la forza sono ancora lì. Questo non fa che aumentare la congestione del nostro traffico […] Sono diventati lentamente arroganti, ed è ingiusto nei confronti dei proprietari di auto dare la precedenza ai pedoni”.

Insomma, i pedoni vorrebbero fare i padroni della strada e gli automobilisti chiedono l’abolizione dell’obbligo di dare la precedenza. Non è l’unico sito cinese infatti dove si legge una tale acredine verso questo gruppo di persone, sembra proprio che il comportamento dei pedoni in Cina non sia molto rispettoso e anche un po’ incosciente. Su sohu.com scrivono: “Quando attraversano le strisce pedonali, passano con il rosso senza scrupoli o giocano con i loro cellulari mentre camminano, aggiungendo molti pericoli per la sicurezza stradale“.