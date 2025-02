Ti spediscono direttamente la carta a casa: con una domandina ti prendi 1200 euro | Lo Stato manda aiuti concreti

Buone notizie per le famiglie italiane: dallo Stato arriva un sostegno concreto per coloro che ne hanno bisogno. Ecco come funziona il bonus per i nuovi nati nel 2025 e come richiederlo.

L’arrivo di un figlio è un’esplosione di felicità da condividere con chi si ama, ma è anche un momento che comporta una serie di spese molto importanti che gravano sulle famiglie italiane.

Per sostenere economicamente i cittadini con figli nei primi anni di vita del bambino, il Governo ha introdotto la Carta nuovi nati 2025, un incentivo che permette di ottenere 1.200 euro per ogni nuovo nato.

Il contributo si applica ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro e si eroga sotto forma di carta prepagata nominativa, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni essenziali per l’infanzia.

Si tratta di un incentivo che rientra anche in una strategia più ampia volta a contrastare il preoccupante calo demografico in Italia. Secondo i dati ISTAT, infatti, nel 2023 il numero di nascite è sceso sotto le 380.000 unità, un nuovo minimo storico.

Carta nuovi nati 2025: come richiederla e come riceverla

Il bonus per i nuovi nati nel 2025 è rivolto a cittadini italiani e dell’Unione Europea, residenti in Italia, nonché a titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo. Per ottenere la carta, le famiglie devono presentare domanda attraverso il portale INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS o rivolgendosi ai CAF convenzionati, disponibili a prestare assistenza nella compilazione della richiesta.

Una volta approvata la domanda, la carta verrà spedita direttamente all’indirizzo del richiedente o potrà essere ritirata presso gli uffici postali aderenti. L’importo assegnato sarà caricato ogni mese e potrà essere utilizzato solo per acquisti relativi alla prima infanzia.

Cosa può essere acquistato con la carta per le nuove nascite del 2025

In particolare la somma erogata potrà essere spesa esclusivamente in esercizi commerciali convenzionati con l’iniziativa, sia fisici che online, per l’acquisto di prodotti destinati alla cura e al benessere del bambino. Tra gli articoli ammessi, ad esempio, ci sono gli alimenti per neonati e bambini, i pannolini e i prodotti per l’igiene infantile e l’abbigliamento per la prima infanzia.

La carta resterà valida e verrà ricaricata mensilmente fino al terzo anno di età del bambino. Nel caso di adozione o affido, la durata verrà calcolata a partire dalla data di ingresso del minore nella famiglia. Bisogna sottolineare anche che questa misura economica non concorre alla formazione del reddito imponibile e viene erogata automaticamente il mese successivo alla nascita o all’adozione.