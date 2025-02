Bonus disoccupazione, se non hai un lavoro te lo danno subito: 1000€ a tutti quelli che li vogliono

Chi ha perso l’occupazione potrà contare su un Bonus molto importante: ecco come richiedere 1000 euro in attesa di un nuovo lavoro.

L’Italia è messa a dura prova da una crisi occupazionale che si sta protraendo nel tempo: un grande numero di lavoratori si trova attualmente senza impiego.

Si tratta di giovani che sono alla ricerca della prima esperienza lavorativa, di persone che sono state licenziate dopo diversi anni di attività e di precari che non riescono ad ottenere contratti stabili.

Per contrastare questa situazione di emergenza è stato introdotto il Bonus disoccupazione, un sostegno economico pensato per chi ha terminato da poco un contratto di somministrazione.

Questo aiuto è assolutamente compatibile e cumulabile con la Naspi: chi percepisce già l’indennità di disoccupazione può accedere anche a questo sostegno economico senza perdere nessun diritto e neanche un soldo.

Che c’è il Bonus Sar e come si applica

Il Bonus disoccupazione, meglio conosciuto con il nome di Bonus Sar (Sostegno al reddito), prevede un’erogazione una tantum che può variare da 780 a 1000 euro lordi, a seconda dei requisiti maturati dal lavoratore. L’agevolazione può essere richiesta da coloro che hanno svolto attività lavorativa presso aziende tramite agenzie per il lavoro e che si trovano attualmente senza impiego.

Per accedere al bonus è necessario rispettare specifici criteri legati alla durata del lavoro svolto e al periodo di disoccupazione successivo alla cessazione dell’attività. I richiedenti devono rientrare, quindi, nella categoria dei lavoratori che hanno concluso un contratto di somministrazione e si trovano in condizione di disoccupazione da almeno 45 giorni.

Requisiti e procedura per la richiesta del Bonus disoccupazione

Ci sono, poi, altri requisiti da soddisfare:

Aver maturato 110 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi;

negli ultimi 12 mesi; Aver accumulato 90 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi;

nell’arco degli ultimi 12 mesi; Aver completato la procedura di Mancanza di Occasioni di Lavoro (Mol), secondo l’articolo 25 del Contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il Lavoro.

Bisogna ricordare di inserire nel calcolo dei giorni lavorati anche i periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi e permessi retribuiti previsti dalla legge.

L’importo del Bonus cambia in base ai giorni lavorati: chi ha maturato almeno 90 giorni ha diritto a 780 euro lordi, mentre chi ha raggiunto i 110 giorni può ottenere fino a 1000 euro lordi. Per richiedere il sostegno si deve compilare la domanda online sul sito ufficiale di Formatemp oppure ci si può rivolgere ai sindacati di riferimento, tra cui Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp. Ci sono, però, delle scadenze da rispettare: la procedura deve essere effettuata tra il 106° e il 173° giorno successivo alla fine dell’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.