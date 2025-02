Kate Middleton, dopo il cancro ha dovuto dirgli per sempre addio: strappata via una parte di lei

Il cancro ha privato Kate Middleton di una parte di sé, un pezzo importante della sua identità che non potrà più recuperare.

Kate Middleton, la principessa del Galles, ha affrontato una delle sfide più ardue della sua vita: la battaglia contro il cancro.

Una prova difficile che l’ha segnata profondamente, costringendola a dire addio a qualcosa di molto importante per lei.

La malattia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Kate, da sempre simbolo di forza e positività, si è trovata a combattere una battaglia silenziosa, lontano dai riflettori e dai protocolli reali.

Un periodo di dolore e incertezza, durante il quale ha dovuto affrontare scelte difficili e rinunce dolorose.

Addio per sempre

I secondi quarant’anni della principessa del Galles, conosciuta come Kate ma nata Catherine Elizabeth Middleton, segnano un cambiamento radicale rispetto al passato. Come rivelato dal Times, le nuove priorità di Catherine sono focalizzate sul suo lavoro, prendendo le distanze dall’apparenza. In quest’ottica, è stato deciso che Kensington Palace non divulgherà più informazioni sui marchi di abbigliamento che la vestono. La decisione di abbandonare la narrazione del personaggio incentrato su casa, figli e vestiti è significativa. Rimangono centrali la casa e i figli, mentre la comunicazione si concentra sul suo impegno per la prima infanzia, il progetto più importante della moglie del principe William, lanciato nel 2021.

Catherine ha preso parte a un incontro per illustrare i risultati ottenuti dagli studi, in cui vengono condivisi trenta punti cruciali per la crescita dei bambini e offerti consigli pratici per supportare i figli in modo costruttivo. Una fonte di Kensington Palace ha dichiarato: “Il lavoro di Catherine deve venire prima di quello che lei indossa. La priorità devono averla i temi, le persone e le cause che sostiene. Non c’è alcuna necessità di diffondere informazioni sull’abbigliamento”.

Quando tutto è iniziato

Il debutto nella nuova veste “no logo” è avvenuto in Galles, dove la principessa ha indossato un abito low cost e riciclato. La scelta di alternare grandi e piccoli marchi, alla portata di tutti, aveva premiato l’ingresso di Catherine nella famiglia Windsor, con messaggi subliminali veicolati attraverso l’abbigliamento.

La popolarità di Catherine è andata di pari passo con l’impatto sull’economia reale, con il Kate Effect che vale 1 miliardo di sterline l’anno per la moda britannica. Mentre Catherine definisce il suo nuovo percorso, re Carlo promuove la monarchia attraverso iniziative inedite. L’apertura ai turisti del castello di Balmoral è stata un successo, portando il sovrano a ristrutturare parte del Queen’s Building per aumentare la capacità di eventi e matrimoni.