“Mi dia la sua bottiglia d’acqua”: al posto di blocco il divieto 2025 | Se te la vedono multa automatica

Quando si guida bisogna fare molta attenzione alle distrazioni che comportano rischi per la propria incolumità e quella dei passeggeri: ecco qual è il nuovo divieto imposto dalle strade che deve essere rispettato durante i controlli.

A partire da questo 2025 gli automobilisti italiani sono alle prese con una decisa stretta sulle norme del Codice della Strada: tra le nuove regole applicate ce ne sono alcune che sorprendono notevolmente.

Avere una bottiglia d’acqua mentre si guida, infatti, può costare caro, anche se non la si stringe in mano nel momento in cui si viene fermati e sottoposti a regolare controllo da parte delle forze dell’Ordine.

Le nuove normative sono orientate alla riduzione delle distrazioni che ci possono essere mentre ci si trova al volante e prevedono una sanzione automatica per chiunque venga sorpreso con una bottiglia visibile nell’abitacolo.

Secondo gli esperti di sicurezza stradale anche le azioni apparentemente innocue possono compromettere la reattività del conducente. Bere un sorso d’acqua rientra tra le azioni banali, ma potenzialmente pericolose.

Nuove norme stradali: sanzioni sul possesso di una bottiglia d’acqua in auto

Il nuovo regolamento sui controlli stradali potrebbe entrare in vigore già nei primi mesi del 2025. Sono previste dure sanzioni per chiunque venga sorpreso con una bottiglietta d’acqua in mano. Non è tutto: le pene sono previste anche per chi tiene la bottiglia d’acqua nel portaoggetti dell’auto. La multa prevista, che potrebbe raggiungere i 344 euro, verrebbe emessa automaticamente al posto di blocco. La normativa prevede anche la decurtazione di punti dalla patente e una possibile sospensione in caso di comportamento recidivo.

Questa misura ha l’obiettivo di garantire che il conducente tenga entrambe le mani sul volante. Durante la guida l’attenzione dell’automobilista deve essere completamente rivolta alla strada. Gli agenti di polizia stradale sono tenuti a controlli mirati e, in alcuni casi, possono avvalersi dell’ausilio di sistemi di monitoraggio video.

Intensi controlli della Polizia Stradale per evitare distrazioni al volante

Le distrazioni al volante sono annoverate tra le principali cause di incidenti stradali e le conseguenze, spesso, sono fatali. Secondo le statistiche, oltre il 60% degli incidenti è attribuibile a distrazioni, tra cui l’uso del telefono, il fumo, il consumo di cibo e bevande. Anche bere un sorso d’acqua può rivelarsi una distrazione che mette in pericolo di vita.

Le nuove regole si aggiungono ad altri divieti già in vigore, come l’uso dello smartphone o la guida con patente scaduta. L’introduzione del divieto sarà accompagnata da una campagna di sensibilizzazione. In questo modo si punta a educare gli automobilisti sui rischi connessi proprio alle azioni apparentemente innocue.