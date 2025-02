Addio revisione auto, nel 2025 scatta la legge: è già passata | Non ti controllano nulla

Da quest’anno non sarà più necessario fare la revisione all’auto, la legge è passata, non ci sarà più nessun controllo.

La revisione dell’auto è un test obbligatorio al quale tutti devono sottoporre il proprio veicolo con cadenza periodica.

La prima si effettua dopo 4 anni dall’immatricolazione, e le successive poi avverranno ogni 2 anni. Durante il controllo verranno effettuate diverse prove per valutare l’efficienza dell’auto.

Sarà controllato l’impianto elettrico, idraulico, il motore, la carrozzeria; insomma tutto ciò che, in caso di malfunzionamento, potrebbe provocare problemi alla circolazione.

Di fatto, la revisione periodica delle auto è stabilita dalla legge proprio per garantire la sicurezza sulla strada dei veicoli circolanti. Ma sembra che non sarà più obbligatoria. Cosa sta cambiando.

Revisione auto addio, non è più obbligatoria

Abbiamo accennato al fatto che nel corso della revisione periodica e obbligatoria, ogni due anni, verranno controllati tutti i componenti dell’auto, per appurare che sia tutto perfettamente funzionante. Nel caso qualche test dovesse dare esito negativo, non si potrà circolare ma bisogna effettuare tutta la manutenzione necessaria. Dopodiché ci sarà una nuova revisione per verificare di aver fatto tutti i giusti e necessari interventi. Un veicolo senza revisione non può circolare, poiché rappresenta un pericolo, per se stessi e per gli altri.

Inoltre venire sorpresi con una revisione scaduta ha delle conseguenze non da poco. Secondo l’articolo 80 del Codice della Strada, come riportato dal portale aci.it: “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Tale sanzione e’ raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti”. E nel caso in cui si venga sorpresi a circolare nonostante la sospensione in attesa dell’esito della revisione: “si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a € 7.993”. Come detto, non è molto conveniente. Ma nemmeno sicuro.

Cosa dice la nuova legge

Secondo la legge, adesso puoi evitare la revisione. Ma solo in Italia, poiché l’obbligo sussiste sempre. Cosa è cambiato? Che puoi anche farla in un altro Paese. Sappiamo che se l’auto è immatricolata in Italia, sarà qui che dovrà essere sottoposta al controllo.

Ma devi sapere che ci sono altri Paesi che consentono la revisione ad auto che hanno targa estera. Questo però ha un vincolo, ovviamente: puoi farlo solo se intendi poi reimmatricolare il veicolo in quel Paese. In tal caso, puoi quindi evitare di pagare la revisione in Italia senza nessuna conseguenza.