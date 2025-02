Asciugamani, non lavarli a 30 o 40 gradi: li rovini senza accorgertene | Ecco la temperatura perfetta

Qual è la temperatura ideale per lavare e igienizzare gli asciugamani senza rovinarli? Non è quella che pensi e che usi abitualmente.

Fare un bucato nella maniera giusta non è facile come potrebbe pensare. Certo, oggi le lavatrici sono sempre più tecnologiche, ma l’input è sempre il nostro.

Gli elettrodomestici calibrano l’acqua in base al peso, alcune anche il detersivo. Regolano la durata del lavaggio da sole, e utilizzano getti di vapore per non creare troppe grinze.

Ma la cosa essenziale quando carichiamo una lavatrice è suddividere nella maniera opportuna i capi e scegliere il programma giusto.

Per esempio, tu come lavi gli asciugamani? Se usi 30 o 40 gradi stai sbagliando. Ecco la temperatura più adatta.

Asciugamani: la temperatura giusta

Ti è mai capitato di sentire cattivo odore provenire dai tuoi asciugamani? Ecco, questo è uno dei segni che stai sbagliando qualcosa. Per loro natura questi capi sono soggetti a sviluppare batteri, poiché restano per la maggior parte del tempo umidi. Ovvero offrono un ambiente ideale per la proliferazione di germi e batteri. Ecco perché è fondamentale lavarli nel modo giusto.

Spesso la puzza, non ci crederai, è causata proprio da un eccessivo uso di detersivo o ammorbidente, che si depositano sulle fibre, impregnandole. Il primo passo è lavare gli asciugamani separatamente, non mischiarli al normale bucato. E possibilmente separare anche quelli bianchi dai colorati. Dopodiché, è necessario igienizzarli per non farli puzzare più. Per esempio puoi aggiungere al lavaggio mezzo bicchiere di aceto, al posto dell’ammorbidente. Non temere, una volta asciutti l’odore evaporerà. Oppure mezza tazzina di bicarbonato. Ma a quale temperatura?

Devi lavarli così per non rovinarli

Abbiamo detto che gli asciugamani andrebbero lavati separatamente dall’altro bucato. E il motivo è molto semplice: perché la temperatura ideale per lavarli nel modo giusto è molto alta, ovvero 60 gradi. E sappiamo che sono pochi i tessuti che resistono indenni a simili numeri.

Una temperatura più bassa, di 40 gradi per esempio, non è abbastanza efficace. Lava, si, e l’acqua è anche un po’ calda, ma non abbastanza. Per poter veramente igienizzare gli asciugamani serve una temperatura molto alta. Questo è l’unico modo per eliminare germi e batteri che causano cattivo odore, e che alla lunga rovinano anche i tessuti. Questa pulizia profonda li renderà morbidi e perfettamente igienizzati, puliti e pronti per essere riutilizzati. Ricordati anche di farli asciugare perfettamente prima di riporli.