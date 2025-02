Caffè, hai sempre comprato la marca sbagliata: è questa la più premiata in assoluto | Non la conosce quasi nessuno ma è il più buono

Chi ama il caffè è sempre alla ricerca della migliore miscela e la più premiata in assoluta è quella che proviene da una torrefazione siciliana poco nota, ma che ha ricevuto numerosi premi: ecco di quale marca si tratta.

Qual è la migliore miscela di caffè che viene prodotta in Italia secondo gli esperti? Per rispondere a questa domanda bisogna spostarsi nell’estremo sud del Bel Paese, e per la precisione in Sicilia.

I Camaleonte Coffee Awards 2023, una prestigiosa competizione curata dagli esperti Andrej Godina e Mauro Illiano, hanno incoronato una torrefazione siciliana come la migliore in assoluto nel settore del caffè.

La marca pluripremiata è quella di Morettino, una storica realtà situata a Palermo che si è portata a casa non uno, ma ben due trionfi, in quanto a marca che produce il migliore espresso d’Italia.

Morettino ha infatti ottenuto sia il premio come Miglior torrefazione innovativa d’Italia che quello di Miglior Espresso 100% Arabica: i riconoscimenti sottolineano la ricerca dell’eccellenza nella selezione e nella lavorazione dei chicchi, ma anche l’attenzione alla cultura del caffè.

Morettino riceve il premio per la Miglior torrefazione innovativa d’Italia per i metodi sostenibili

Il premio per la torrefazione innovativa è stato assegnato a Morettino per il riconoscimento di un approccio lungimirante, che coniuga una forte tradizione a nuovi percorsi di innovazione. All’interno di questa azienda siciliana il mondo del caffè si intreccia con quello del vino e dell’olio. Da oltre trent’anni, la Scuola del Caffè Morettino promuove iniziative importanti, come corsi di degustazione e partnership con realtà prestigiose come Vinitaly International e l’Associazione Nazionale Sommelier.

Inoltre l’azienda ha saputo investire in metodi di tostatura innovativi e sostenibili. L’impatto ambientale della produzione è stato ridotto senza che ci siano state conseguenze sull’altissima qualità del caffè. Proprio per questa capacità di trovare l’equilibrio perfetto tra sostenibilità e gusto, Morettino è diventato un punto di riferimento nel settore.

Il miglior espresso d’Italia è preparato in Sicilia ed è firmato Morettino

Il brand ha anche conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Miglior Espresso 100% Arabica grazie alla miscela Riserva, come riportato proprio sul sito ufficiale della Torrefazione. Questo blend esclusivo, premiato più volte con la Medaglia d’Oro all’International Coffee Tasting, unisce Arabica d’altura provenienti da Brasile, Centro America ed Etiopia.

Il risultato è un caffè dai sentori di miele e fiori bianchi, con note di arancia, caramello e un finale speziato. Attraverso la lavorazione rigorosamente artigianale si ottiene caffè da veri intenditori, il migliore da preparare a casa come al bar.