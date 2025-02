Carrara: nuove opportunità di lavoro in Aero Alliance | L’azienda offre contratti stabili

Nuove opportunità lavorative sul territorio di Massa-Carrara: Aero Alliance annuncia la ricerca di varie posizioni, rivolte sia a giovani talenti che a professionisti specializzati.

Aero Alliance ha aperto il suo stabilimento ad Avenza, frazione del Comune di Carrara, il 3 marzo del 2022, e da allora il suo ritmo di espansione sembra non conoscere battute di arresto.

Si tratta di una joint venture al 50% tra Baker Hughes e General Electric nata nel 2019, e che si occupa prevalentemente della manutenzione delle turbine di origine aeronautica utilizzate nel settore dell’oil&gas e della generazione di energia elettrica.

L’azienda ha recentemente avviato una campagna di reclutamento per diverse posizioni professionali, da ingegneri meccanici a operatori specializzati e figure gestionali, e la ricerca di talenti offrirà nuove possibilità a molti giovani e professionisti del territorio.

Ecco tutti i dettagli dell’operazione di ricerca personale di Aero Alliance e le modalità con le quali entrare in contatto con i recruiters.

La campagna di reclutamento di Aero Alliance

Determinata a crescere sempre più in termini di produzione, fatturato e implementazione del personale, Aero Alliance ha recentemente inaugurato una campagna di reclutamento, con l’obiettivo di attrarre giovani talenti e professionisti esperti che possano contribuire al futuro di una realtà in continua evoluzione.

L’azienda offre alle nuove leve contratti stabili e un ambiente di lavoro stimolante, come possiamo leggere sulle pagine de “Il Tirreno”, nonché concrete opportunità di crescita e formazione per tutti coloro che desiderano integrarsi in un team ambizioso e motivato. Del resto, l’azienda ha apportato un tangibile valore aggiunto all’economia locale, dimostrando peraltro un forte impegno sociale e collaborando con scuole e università per formare le nuove generazioni, e facilitandone così l’ingresso nel mondo del lavoro. Il responsabile delle Risorse Umane Ettore Memmi ha dichiarato infatti: “Investire nel capitale umano è una delle priorità di Aero Alliance, che continua a credere nel valore delle persone come motore principale del proprio successo“. E ha aggiunto: “Per chi è alla ricerca di nuove sfide professionali, l’opportunità di entrare a far parte di questa realtà è un’occasione da non perdere. Con la certezza che l’innovazione e la professionalità siano la chiave per il futuro, l’azienda offre a tutti la possibilità di crescere, imparare e contribuire a un progetto ambizioso e vincente“.

Come candidarsi alle offerte di Aero Alliance

Chiunque sia interessato a far parte della squadra di Aero Alliance può visitare la pagina careers.gevernova.com/global/en, sulla quale potrà visionare tutte le posizioni aperte o inviare spontaneamente la propria candidatura.

Sulla stessa pagina, inoltre, sarà possibile filtrare e individuare tutte le figure professionali richieste per il territorio di Massa-Carrara, circoscrivendo così ulteriormente la ricerca.