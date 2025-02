Ecco il coccodrillo più grande al mondo: sembra un dinosauro | L’hanno avvistato in questi giorni

Avvistato un coccodrillo talmente grosso da sembrare un dinosauro. Le sue dimensioni sono incredibili, mai visto un animale così.

I coccodrilli sono tra gli animali più affascinanti che popolano il nostro Pianeta. La loro origine si perde infatti nel tempo, e nel corso dei millenni si sono evoluti e adattati.

Parenti stretti delle lucertole – sono rettili – ma anche dei dinosauri, vi sono diverse specie, sebbene vengano spesso chiamati tutti con lo stesso modo.

Coccodrillo, alligatore e caimano si somigliano molto, ma hanno delle peculiarità che li differiscono tra loro, tra cui la stazza e soprattutto la forma del muso.

In ogni caso, trovarteli davanti non deve essere una bella esperienza. Sempre che tu abbia poi la possibilità di raccontarla. Come chi si è imbattuto in questo enorme esemplare, tanto grosso da sembrare un dinosauro.

Il coccodrillo più grande sembra un dinosauro

Le varie specie di coccodrilli vivono alcune in acqua dolce, altre in acqua salata. Quello che forse fa più paura di questo animale è il fatto che se ti dovesse prendere di mira, difficilmente potresti sfuggirgli. Nuota in acqua, ma cammina e corre sulla terraferma, per cui non avresti molto margine per poter fuggire. E il morso di un coccodrillo è letale poiché molto potente.

Secondo ecoo.it sarebbe il più potente al mondo, 15 volte di più di un altro temibile predatore: lo squalo bianco; addirittura pari a quello del T-rex. La sua velocità è spaventosa, tanto che la vittima spesso nemmeno se ne accorge. Con un balzo viene azzannata e portata nell’acqua, dove viene annegata e le ossa frantumate. In Europa non ve ne sono liberi, ma vivono tra Australia, America, Asia, Africa e Cina, e si calcola che ogni anno vi siano più di 700 attacchi all’uomo. Ecco perché chi si è trovato un enorme esemplare davanti ha tremato di paura.

Un incontro inaspettato e pauroso

Chiunque si sia trovato davanti Cassius è rimasto spaventosamente affascinato da questo bestione. Si tratta di un enorme esemplare di coccodrillo marino; con oltre 5 metri e una tonnellata ti peso, il più grosso in cattività. Ha vissuto infatti per più di 37 anni nel Marineland Melanesia Crocodile Habitat di Green Island, nel nord-est dell’Australia.

Ha vissuto, poiché Cassius ci ha lasciati alla fine dello scorso anno, portando con sé ben due primati. Oltre ad essere il più grosso, è stato anche tra i più longevi: si è calcolato che avesse un’età di circa 110 anni. Se n’è andato per cause naturali, dopo essere stato per anni l’attrazione del parco.