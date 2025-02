“Non ci metteremo mai più piede”: Disastro Eurospin, il re dei discount nei guai | Utenza con il veleno agli occhi

Eurospin smette di essere il discount più amato dagli italiani? Sembra proprio di si, i clienti sono inferociti. Cosa è successo.

Tira una brutta aria per il noto discount Eurospin, da anni tra i preferiti dagli italiani che lo scelgono per la convenienza dei prezzi e la qualità dei prodotti.

Perché discount non è certo sinonimo di scarsa qualità, come ancora qualcuno pensa. Ed Eurospin ne è la prova concreta.

Decine di prodotti di eccellenza, dal fresco alla carne, dal surgelato al pesce. E poi tantissima merce non alimentare che va letteralmente a ruba: le offerte settimanali. Prodotti per la casa, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per il giardinaggio, giocattoli e persino abbigliamento e scarpe.

Eppure tutto questo sembra non essere bastato. Qualcuno afferma che non ci metterà più piede. Ma cosa è successo di tanto grave? Scopriamolo.

Eurospin: il discount nei guai

Ogni supermercato o discount che sia, sa che deve battere la numerosa concorrenza se vuole acquisire e mantenere la sua clientela. Fidelizzare il cliente, questo l’obiettivo. Per farlo però occorre mettere in campo diverse strategie, che vanno da una giusta campagna pubblicitaria a una fornitura di prodotti che si differenzi in qualche modo dagli altri. Ma tutto questo non basta, ovviamente.

I prodotti, anche se non di marchio famoso, devono comunque essere di grande qualità. Sebbene spesso questo problema non si ponga, poiché come ormai quasi tutti sanno, il più delle volte dietro un prodotto venduto in un discount si cela un marchio famoso. Che può abbassare il prezzo risparmiando sulla pubblicità. Ed è appunto il caso di Eurospin, che vende tantissimi prodotti di grandi marchi, ma con nomi diversi. Come detto, però, tutto questo non basta.

Clienti inferociti

Cosa rende piacevole l’esperienza in un punto vendita e cosa ti fa dire “non ci tornerò mai più”? L’educazione e gentilezza del personale, o la loro mancanza. E oggi è facile perdere la faccia con tutti i mezzi che il cliente ha per esprimere giudizi, critiche e rimostranze. Ecco che una pessima esperienza in un Eurospin è diventata motivo di pessima recensione sul noto sito Trustpilot.

La recensione è pubblica e visibile a tutti, e la cliente lamenta proprio la mancanza di educazione riscontrata nel punto vendita frequentato, tale da spingerla ad abbandonare la spesa in cassa e dire “non metterò più piede in quel discount”. Ovviamente si tratta di un caso isolato; tutto il personale che lavora in Eurospin è preparato e attento al cliente, ma una brutta giornata può capitare a chiunque.