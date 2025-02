Porto di Marina di Massa: sono iniziate le operazioni di bonifica della Guang Rong | Oltre 100 tonnellate di gasolio da svuotare

Proseguono i lavori di bonifica e di messa in sicurezza sulla nave Guang Rong: le squadre dovranno drenare dai serbatoi più di 100 tonnellate di gasolio.

Dopo il prevedibile clamore iniziale e le condizioni meteo avverse, sabato 8 febbraio è stato finalmente approvato il piano di svuotamento dei serbatoi della Guang Rong dopo il naufragio dell’imbarcazione mercantile, avvenuto nella tarda serata dello scorso 28 gennaio.

Secondo le prime analisi, il capitano della nave, Milan Durisic, avrebbe perso il controllo della Guang Rong mentre tentava una manovra per raggiungere la diga foranea di Genova, ma le onde alte e i forti venti avrebbero sospinto il mercantile nella rada di Marina Di Massa, fino a farlo rovinare contro la sezione iniziale del pontile.

Fortunatamente, tutto l’equipaggio è stato tratto in salvo tempestivamente, ma le Autorità hanno ben presto manifestato preoccupazioni in merito ai potenziali danni ambientali, poiché la Guang Rong contiene tutt’ora nei suoi serbatoio ben 102 tonnellate di gasolio.

Combustibile che, se sversato accidentalmente nelle prossimità della nave, potrebbe compromettere in modo grave l’ecosistema dell’intero bacino idrico.

ARPAT e ISPRA hanno inviato sul luogo dell’incidente navale alcune squadre di esperti che si sono occupate di compiere delle rilevazioni sullo stato biologico delle acque durante le prime fasi della rimozione del relitto e, fortunatamente, ad oggi sembra che il rischio ambientale sia scongiurato.

La messa in atto delle operazioni di bonifica, però, ha subito delle lungaggini a causa del mare grosso, che ha caratterizzato gran parte della scorsa settimana, e nelle prossime ore si auspica che vi siano le condizioni propizie per iniziare i lavori di drenaggio dai serbatoi. La società Neri è stata autorizzata a eseguire l’intervento, e il processo di pompaggio dovrebbe durare circa 3-4 giorni, salvo incontrare ulteriori avversità meteorologiche. Nei prossimi giorni, infatti, i bollettini preannunciano cieli prevalentemente nuvolosi con possibilità di piogge leggere, e i residenti di Marina Di Massa attendono di conoscere l’evoluzione delle operazioni di bonifica, nonché il loro esito.

The deck cargo ship Guang Rong began drifting in the sea between the Italian ports of Marina di Carrara and Marina di Massa on January 28. News sources report that the ship was half-loaded with marble debris when it drifted, possibly due to winds, and hit the Marina di Massa pier pic.twitter.com/jDkkMSS6Oa

— DECK TV (@decktvcom) January 30, 2025