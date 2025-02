Addio autostrade, rimangono solo le strade a doppio senso: limite massimo 80km/h | È confermata la legge

Puoi dire addio alle autostrade, non potrai più utilizzarle. Ti restano solo le strade a doppio senso di circolazione con limite di velocità a 80 km/h.

Ogni giorno milioni di italiani si mettono in viaggio sulla propria automobile per raggiungere il posto di lavoro o per spostarsi fuori città.

I più fortunati dovranno percorrere solo pochi chilometri per giungere a destinazione, anche se magari possono rimanere bloccati nel traffico per lungo tempo.

Ma qualcuno ha da percorrere più strada, e per questo motivo ha bisogno di un percorso veloce e senza ostacoli né traffico. Insomma, l’autostrada.

Purtroppo non per molto. Qualcuno sarà costretto ad utilizzare solo strade a doppio senso e con un limite di velocità di 80 km/h. Vediamo nel dettaglio.

Addio autostrade: puoi usare solo le strade a doppio senso

Gli utenti della strada imparano durante il periodo della Scuola guida che esistono diversi tipi di strade e con diversi limiti di velocità. Lo stesso Codice della Strada lo disciplina, con l’articolo 142.

Facciamo un veloce ripasso. Secondo questo articolo le strade nei centri abitati hanno un limite di velocità di 50 km/h “con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”. A crescere poi nelle strade extraurbane secondarie e locali il limite è 90 km/h, mentre per le strade extraurbane principali è di 110 km/h. Infine, nelle autostrade si possono raggiungere i i 130 km/h, ma non oltre. Essere sorpresi a violare questi limiti comporta un’ammenda che varia in base alla velocità stessa. Entro i 10 km/h oltre il limite la multa può essere da € 42 a € 173, dai i 10 ai 40 km/h la multa è da € 173 a € 694, e man mano che si superano sale anche l’importo della sanzione amministrativa. Ma allora perché obbligare ad una strada a doppio senso con un limite di 80?

Chi dovrà rispettare il limite di 80 km/h

Per fortuna si tratta di un limite che non riguarda tutti, ma solo i residenti e i turisti che vogliono visitare la splendida isola di Malta e girarla in auto, magari noleggiandola sul posto. È bene sapere che sull’isola vi sono pochissime autostrade e che la maggior parte delle strade statali è a doppio senso.

Inoltre il limite di velocità è diverso da quello a cui siamo abituati, ovvero 80 km/h, mentre nei centri urbani è di 50 km/h. In ogni caso vi sono diversi segnali che ricordano i limiti per il tratto di strada che si sta percorrendo, per cui è molto difficile sbagliare.